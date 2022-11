Zwei 1000-Euro-Spenden aus Neukirch für karitative Zwecke

Die Eröffnung des Neukircher Marktplatzes im Mai 2022 ist von den hiesigen Vereinen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde organisiert und abgehalten worden. Im Vorfeld wurde beschlossen, dass der Erlös aus dieser Veranstaltung der Wilde Heinze Sozialstiftung und der Unterstützung der Flüchtlinge zugute kommen soll. Im Rahmen der Vereinesitzung überreichten die anwendenden Vereinsvertreter die Spenden über jeweils 1000 Euro an die Wilde Heinze Sozialstiftung und an die Ukraine-Hilfe.

Dorfhockete gibt es wieder im Mai 2024

Der Dank der Gemeindeverwaltung galt allen Verantwortlichen sowie dem Helferteam, die dieses Event möglich gemacht haben.

Bekannt wurde, dass die nächste Dorfhockete für Mai 2024 geplant ist.