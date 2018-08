Kein Fisch ist gleich. So ist es auch mit den Ergebnissen der zwölf Mädchen beim „Töpfertag“ des Neukircher Ferienprogramm. Jeder einzelne ist kreativ und ein kleines Kunstwerk.

Stolz vergleichen die kleinen Künstlerinnen ihre Schöpfungen mit eventuellen Vorlagen. Für besondere Strukturen, Schuppen und Muster werden kleine Kartoffelstempel geschnitzt. In den Ton gedrückt prägen sie auch die spezielle Gestaltung. Nach der Trocknung folgt dann später eine Glasur mit Engobe, einer flüssigen Tonmineralmasse, bevor die Fische im Ofen gebrannt werden.

Angela Mollnau, ausgebildete Töpferin und gelernte Floristin hat alles für die Vormittagsveranstaltung am Mittwoch vorbereitet. Dass die Kinder so schnell und so kreativ ihre Werke schaffen, lobt Sie ausdrücklich: „Toll, dass so etwas in Zeiten von Computerspiel und Dauerhandy noch so gut funktioniert.“

Ob breites, spitzes, schmales Maul, ob Riesenrückenflosse und mit verschiedenen Formen – die Kinder haben sich offensichtlich überaus kreativ gezeigt. Mollnau erläutert im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung die positiven Aspekte des bewussten Umgangs mit der Tonmasse. Geduld, Feinmotorik und Fingerspitzengefühl werden ebenso verbessert, wie Vorsicht und Umsicht mit dem Material.

Der Kurs war wieder recht schnell ausgebucht, das ist wohl einmal der freundlichen und kompetenten Betreuung und Anleitung zu verdanken. Dann hat es schöne Erfolgserlebnisse für die Kinder gegeben und dazu noch eine tolle Umgebung mit Töpferschopf, kühlen Getränken, Hasen und Hühnern im Garten des Grundstückes der Familie Mollnau in Bernried.