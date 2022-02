Zithergruppe Elmenau musiziert seit mehr als 30 Jahren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Zithergruppe Elmenau kann nun auf mehr als 30 Jahre musizieren zurückblicken. Alles begann 1991 als bei Paula Maurer, Jutta Abs, Hildegard Specker und Traudel Schlatterer der Wunsch aufkam in der Kirchengemeinde Wildpoltsweiler eine eigene Musikgruppe zur Umrahmung kirchlicher und weltlicher Anlässe zu gründen. Später kam Bruno Maurer, der bis zu seinem Tod 2020 dabei war, hinzu. Erste musikalische Auftritte waren Maiandachten, Rosenkranzandachten, Einstimmung auf den Heiligen Abend und Fasnetkaffee. Später kamen die musikalische Gestaltung von Adventsbasar, Beerdigungen, Goldene Hochzeiten, sowie der ein oder andere Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen hinzu. Da die Zithergruppe über die Kirchengemeinde hinaus bekannt und beliebt wurde, füllt sich ihr Terminkalender auch mit Auftritten in der Seelsorgeeinheit Argental und darüber hinaus. Sogar von über der Kreisgrenze des Bodenseekreises hinaus kamen Anfragen. Diese Erfolgsgeschichte endet nun leider: Nach ihren letzten beiden Auftritten am Heiligen Abend und im Gottesdienst am 2. Weihnachtstag hört die Zithergruppe auf. An dieser Stelle bedankt sich die Zithergruppe bei den vielen Zuhörern und Zuhörerinnen für ihre langjährige Treue. Aber am meisten gebührt der Dank Paula Maurer, die die vielen Lieder gesammelt und mit ihrer Gruppe eingeübt hat. Vielleicht finden sich in der Kirchengemeinde Wildpoltsweiler ein paar musizierfreudige Menschen, die gemeinsam bei der einen oder anderen Gelegenheit mit ihrer Musik den Menschen eine Freude bereiten.