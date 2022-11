Zehn Jugendliche treten der Kolpingsfamilie Neukirch bei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten Adventssonntag wurde in Neukirch der Gedenktag des Seligen Adolph Kolping gefeiert. Was diesen Tag in der Geschichte der Kolpingsfamilie besonders gemacht hat, ist die Tatsache, dass sich der 1927 gegründete Verein über die Aufnahme von zehn jungen Mitgliedern freuen durfte. Dass dies heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, wurde von der Vorsitzenden Manuela Baur noch einmal bekräftigt. Zusammen mit Jugendgruppenleiterin Mona Söyleyici überreichte sie kleine Willkommensgeschenke an die stolzen Jugendlichen. Die anwesenden Mitglieder dürfen sich glücklich schätzen, dass sie nicht nur zu einer, im Gemeindeleben sehr aktiven, sondern auch jungen Kolpingsfamilie zählen. Seit vierzig Jahre Mitglied dieser Gemeinschaft ist Ulrike Hagg, die unter großem Applaus für ihr Schaffen in all den Jahren geehrt wurde. In dieser Zeit war sie nicht nur erste und zweite Vorsitzende, sie war auch Gruppenleiterin der Jugendgruppe und ist in diesem Jahr bereits zum siebten mal Souffleuse im Theater der Kolpingsfamilie.