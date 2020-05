Wie sich eine Kita in der Region auf die Wiedereröffnung vorbereitet - und wo die Probleme liegen

Von Schwäbische Zeitung

Der Blutritt in Weingarten mit knapp 2500 Pferden kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinde. Dennoch gibt es Feierlichkeiten - und die können Zuschauer am Blutfreitag ab 7 Uhr im Internet verfolgen.

+++ Hier geht es direkt zum Live-Stream +++

Die Heilig-Blut-Reliquie wird auf dem abgesperrten Vorplatz der Basilika an Dekan Ekkehard Schmid übergeben — und das Geschehen live auf der Plattform Youtube übertragen.