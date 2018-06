Wassermengen geben Rätsel auf

Probleme mit der Abwasserbewältigung sind in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats unter dem Punkt Verschiedenes zur Sprache gekommen. Besonderes bei höheren Niederschlagsmengen falle auf, dass über die berechneten Mengen hinaus Wasser zufließe.

„Wir sind immer wieder dran, haben auch schon alles Mögliche versucht, doch woher die zusätzlichen Wassermengen kommen, können wird nicht feststellen“, sagte Bürgermeister Reinhold Schnell. Das Wasserplus kam aufgrund der Nachfrage von FW-Rat Hans Stohr zu Sprache. Der hatte wegen Fehlfunktionen der Pumpe in der Pumpstation Wildpoltsweiler nachgefragt. Auf Verdacht habe man sogar eine Untersuchung auf Fremdzuleitung veranlasst, könne aber die zeitweise auftretenden Wasserüberschüsse nicht erklären, so Schnell. Die Pumpe in der Pumpstation werde unabhängig davon ausgetauscht.

Ebenfalls unter Punkt Verschiedenes fragte CDU-Fraktionsvorsitzenden Martin Fluck, was mit der Straßenbeleuchtung los sei. Hierzu erläuterte Kämmerer Martin Riedesser, dass es ein technisches Problem mit der Schaltung gegeben habe sowie ein Lieferproblem mit den noch fehlenden 60 Straßenlampen. Bis Ende der kommenden Woche solle alles geklärt sein, Mechaniker und Lieferung der fehlenden Straßenbeleuchtung seien angekündigt. (oej)