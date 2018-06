Warum Picasso keine Pizza ist

Gleich zum Wochenanfang hat die dritte Klasse der Grundschule Neukirch eine Wanderung nach Summerau gemacht, um dort das Kunsthaus zu besuchen. In dem alten Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert läuft seit dem 17. September die Ausstellung unter dem Titel „Die Magie des Glücks“ (die SZ hat berichtet).

Nach einer kurzen Einführung von Sylvia Buchmaier, die das Team von Künstlerin Brigitte Jutta Schaider unterstützt, gibt’s für die Schüler, die in zwei Gruppen das Kunsthaus erkunden, zunächst klare Ansagen: „Nichts anfassen, nicht reden, nicht rennen.“

Vor der Frage nach dem Glück, dem Thema der Ausstellung, kommt eine andere Frage auf: „Was ist eigentlich Kunst?“. Verschiedene Erklärungen seien möglich, erfahren die Kinder. Eine Flut an Eindrücken und Informationen folgt innerhalb kurzer Zeit. In der anderen Gruppe staunen die Schüler indes über die großen Schaiderschen Holzskulpturen. Dass sich Schaider nicht festlegen lässt, zwar thematisch in eine Richtung, aber gleichzeitig mit verschiedenen Stilen und Ausdrucksformen arbeitet, zeigt den Grundschülern eine Menge Kunstvielfalt. Nicht nur große Gemälde, Stelen und Figuren – auch Installationen, Figürliches, Raum- und Videoinstallationen gibt es zu bestaunen.

Beeindruckt sind die Kinder beispielsweise von den Video-Hypnosescheiben oder der Gedenkstätten-Rauminstallation, die an die verstorbene Bäuerin Kreszentia Braun erinnert. Dazu fallen ihnen eine Menge Fragen ein – auf die es meist Antworten gibt. Themen wie Materialien, Raum als Kunst oder Kunst in vielen Dimensionen und Formen werden ebenfalls diskutiert.

Eine Truhe voll Glück

Die Installationen bieten manch Überraschendes, wie die Truhe mit der Aufschrift „Glück“, die einen Spiegel enthält, in dem man sich sehen kann. Nur wenige Schüler können hier schon einen Zusammenhang mit Glück herleiten, wenn sie sich selbst sehen. Auf die Frage, was denn in dem Kasten drin sein sollte, damit das mit dem Glück stimmt, kommt von einem Schüler die eher pragmatische Antwort: „100 Euro“.

Im Zwischengeschoss hängen zahlreiche Kopfkino-Collagen von Schaider zum Thema Glück. Dazu dürfen die Kinder eigene Collagen anfertigen. Außer dem Lernen, Verstehen und Erfahren geht es immer auch um verschiedene Glückserfahrungen oder Unglückserfahrungen – auch von großen Künstlern.

Im obersten Raum hängen Meisterwerke bekannter Künstler, wie Hummel, Kirchberger oder Schirrmacher. Unter anderem auch eines von Jacqueline Marval, einer Weggefährtin von Pablo Picasso. „Nein, Picasso ist keine Pizza, nicht ursprünglich ein Modellname für ein Auto und auch kein Pokemon (Pikachu)“, erklärt Schulleiterin und Kunst-Fachlehrerin Simone Fuoss-Bühler geduldig auf die Fragen der Kinder hin. Bildinterpretationen sind nicht immer einfach, aber das lebhafte Interesse der Kinder ist zu spüren.

Insgesamt eine große Menge an Input sei hier möglich, bilanziert Fuoss-Bühler. Die Schulleiterin versucht bei der thematischen Aufarbeitung zur Frage anzuregen: „Was macht mich glücklich?“ Die Antworten sind vielfältig und reichen vom Spielen über Freunde und Familie bis zum Wunschgeschenk.

Praktische Kunsterfahrung darf im Kunsthaus, einer Mischung aus Ausstellung, Galerie und Museum, bei solch einem Ausflug nicht fehlen. Deswegen dürfen die Kinder sich auch gleich an die Herstellung eigener Kunstwerke machen.

Kinder werden selbst kreativ

So entstehen 21 Collagen zum Thema Glück. Ganz praktisch anwendbar wirkt auch die Kunst, die Hans Bühler mitgebracht hat: Zwei leere Bilderrahmen, die mittels Fotoapparat schnell zu Kunstwerken werden. Die Kinder haben rasch begriffen, dass hier alles möglich ist – von der weißen Wand bis zum Selbstporträt. Wie von der Schulleiterin zu erfahren ist, freut sich Brigitte Schaider schon auf eine Rückmeldung zu ihren Kunstwerken. Sie bekommt daher eine Auswertung des Besuchs und die Antworten oder Fragen der Kinder.

Die Ausstellung im Kunsthaus Summerau ist noch an den kommenden beiden Wochenenden jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet und schließt am 23. Oktober.