Wahlen, Ehrungen und Beförderungen

Am Samstag, den 10.07.2021 fand die Jahreshauptversammlung unter Einbehaltung der aktuellen Coronarichtlinien in der Festhalle in Neukirch statt. Alle Berichte aus den Jahren 2019 und 2020 wurden im Voraus zur Verfügung gestellt und können auch jetzt noch auf www.ff-neukirch.de eingesehen werden. Kommandant Josef Nuber gab einen kurzen Überblick über die Berichte und hob nochmals die Highlights aus dem Jahr 2019, wie die erste Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes in Neukirch oder die Einweihung des neuen HLF10 auf unserem Hexenfest, hervor. Nach dem Kassenbericht von Bernd Beck und dem Kassenprüfbericht von Alfred Broger wurde der Verwaltungsrat einstimmig entlastet.

Turnusgemäß standen in diesem Jahr die Wahlen zum Kommandanten, den stellvertretenden Kommandanten, des Kassiers, des Schriftführers und den Verwaltungsratsmitgliedern an. Hierbei wurde Josef Nuber in seinem Amt als Kommandant bestätigt und als seine Stellvertreter Tobias Hutzel und Ronny Vogt gewählt. Das Amt des Kassiers wird neu mit Christine Sauter besetzt, dafür übernimmt Markus Nuber den Posten als Schriftführer. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zukünftig Andreas Butscher, Matteo Galbusera, Stefan Gührer, Tobias Specker und Maximilian Wunn. Die ausscheidenden Mitglieder Joachim Schmid (bisher stellv. Kommandant), Bernd Beck (bisher Kassier) und Martin Wunn (bisher Verwaltungsratsmitglied) standen für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Als Kassenprüfer wurden einstimmig Klaus Kollmann und Martin Wunn bestimmt.

Gemeinsam mit dem Bürgermeister Reinhold Schnell durfte Kommandant Josef Nuber einige Kameraden befördern. Zum Feuerwehrmann wurden Alexander Müller, Pascal Rief, Felix Wagner und Florian Wunn befördert. Über die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann durften sich Alexander Bosch, Lukas Hutzel, Noah Kolb und Marko Schupp freuen. Markus Gauß wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Timo Rief hat im vergangenen Jahr den Ausbildungsgang des Gruppenführers absolvieren können und wurde zum Löschmeister befördert. Zum Hauptlöschmeister konnte Martin Wunn befördert werden und zum Oberbrandmeister Bertram Schoch. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Alexander Amann übernahm nach kurzer Ansprache, auf seiner ersten Jahreshauptversammlung in seinem neuen Amt, die Ehrungen für die Feuerwehrehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Bronze für 15 Jahre und Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst.