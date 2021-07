Vorstandswechsel bei der Dorfkapelle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Freitag, 23.07.2021 konnte die Dorfkapelle Goppertsweiler e.V. nach über zwei Jahren ihre aufgrund des Corona-Virus ausgefallene Jahreshauptversammlung unter Einhaltung der aktuellen Corona-Maßnahmen nachholen. Verena Küchenmeister, 1. Vorsitzende der DKG, begrüßte die zahlreichen Anwesenden. Unter diesen fanden sich neben vielen aktiven Musikerinnen und Musikern auch Ehren- und Fördermitglieder.

In den Berichten der 1. Vorsitzenden, Verena Küchenmeister, der 2. Vorsitzenden, Elisabeth Steiger sowie der Dirigentin, Christina Brugger, wurde die große Begeisterung darüber deutlich, dass auch nach der langanhaltenden Zwangspause durch das Corona-Virus alle Musikantinnen und Musikanten wieder in der Musikprobe begrüßt werden durften. Dass es während dieser schwierigen Zeit nicht nur keine Austritte, sondern sogar zwei Neueintritte gab, freut die gesamte Dorfkapelle ungemein. So zählt Schriftführer Markus Arnegger aktuell 38 aktive Musikerinnen und Musiker mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren. Kassier Klaus Oberhofer erläuterte die etwas ungewöhnlichen Vorgänge im Kassenwesen. Durch den Ausfall der musikalischen Auftritte, des Sommernachtsfestes und des Schnurrantens waren die Zahlen doch etwas andere, als in „normalen“ Jahren. Klaus Oberhofer war in Anbetracht der Situation dennoch zufrieden mit den Ergebnissen der Jahre 2019 und 2020. Jugendleiterin Claudia Ray zeigte sich sichtlich stolz über die elf Jungmusikantinnen und Jungmusikanten der Dorfkapelle. Auch bei den Jugendlichen mussten keine Austritte verzeichnet werden, weshalb sie für ihre langanhaltende Motivation sehr gelobt wurden. Es folgten die Berichte des Notenwartes Martin Hagen, der Beisitzerin für Fördermitglieder Carola Christ sowie des Instrumenten- und Uniformwartes Magdalena Sauter, die nach über 40 Jahren eine Erneuerung der Uniformjacken ankündigte.

Anschließend wurden Verena Küchenmeister und Markus Arnegger von der Vorstandschaft verabschiedet. Nach einer kurzweiligen Wahlrunde standen die neuen Ausschussmitglieder für die offenen Ämter fest: Andreas Christ (1. Vorsitzender), Magdalena Sauter (Schriftführerin), Florian Aicher (2. Dirigent), Anne Seeger (Instrumenten- und Uniformwart). Verena Küchenmeister wird die Vorsitzenden zukünftig mit der Übernahme aller repräsentativen Aufgaben unterstützen und mit Andreas Christ und Elisabeth Steiger eine Dreier-Spitze des Vereins bilden.