Vorstandsteam lenkt nun die Dorfkapelle Goppertsweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 18. November, hielt die Dorfkapelle Goppertsweiler ihre Jahreshauptversammlung ab. Andreas Christ, 1. Vorsitzender begrüßte 38 aktive Mitglieder, ein Ehrenmitglied und zwei Fördermitglieder. In seinem Bericht blickte er auf ein erfreulich „normales“ Jahr mit Zeltaufbau, Sommernachtsfest und zahlreichen musikalischen Auftritten zurück. Gleichzeitig verabschiedete er sich aus seinem Amt, das er leider aus zeitlichen Gründen nicht weiter wahrnehmen kann.

Elisabeth Steiger, 2. Vorsitzende bedankte sich bei Andreas für sein Engagement sowie bei allen Vorstandsmitgliedern, die sich ehrenamtlich die Zeit nehmen, den Verein zu lenken. Dirigentin Christina Brugger freute sich, dass die DKG wieder in die alte Struktur des musikalischen Jahreskreises gefunden hat und war begeistert, dass viele Jungmusikanten in den Verein eingetreten sind. Auch wenn die Musiker im Musikantenstadel in Goppertsweiler mit 43 aktiven Mitgliedern doch sehr eng zusammenrücken müssen.

Schriftführerin Magdalena Sauter zählte 45 Zusammenkünfte außerhalb der wöchentlichen Musikproben. Kassenwart Klaus Oberhofer zeigte sich trotz der vergangenen Corona-Jahre sehr positiv gestimmt und betonte die Wichtigkeit der dem Verein zugewandten Spendern und Gönnern. Jungendvertreterin Carmen Sauter zeigte sich stolz über die aktuell neun Jungmusikanten in Ausbildung, mit welchen sie viele Aktivitäten durchgeführt hatte. Es folgten die Berichte des zweiten Dirigenten Florian Aicher, des Notenwartes Martin Hagen, der Vertreterin der Fördermitglieder Carola Christ sowie des Instrumenten- und Uniformwartes Anne Seeger, die aktuell mit einem Team in der Erneuerung der über 40 Jahre alten Uniformjacken steckt.

Chronist Peter Küchenmeister führte anschließend gelungen durch die Aktivitäten der DKG im vergangenen Jahr und schmückte den ein oder anderen Punkt mit amüsanten Details. Es folgten die Entlastung der Vorstandschaft und der Beschluss der Satzungsänderung, welche zukünftig ein Vorstandsteam aus drei Personen zulässt. Somit wurde das Ausscheiden von Andreas Christ nach erfolgreich durchgeführten Wahlen durch Simon Baur und Verena Küchenmeister aufgefangen, die nun mit Elisabeth Steiger das Vorstands-Trio der DKG bilden. Außerdem wurde neu gewählt die zweite Jugendvertreterin Manuela Schoch. Nach verschiedenen Wünschen und Anträgen fand der Abend einen gemütlichen Ausklang.