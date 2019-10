Volles Programm für 180 Ehrenamtliche in Neukirch

Zum ersten Mal überhaupt hat am Samstag in Neukirchs Mehrzweckhalle ein „Ehrenamtstag“ stattgefunden. 180 ehrenamtlich tätige Neukircher kamen wurden mit vollem Programm und bei freier Bewirtung unterhalten.

Zur Begrüßung sagte Bürgermeister Reinhold Schnell im gut gefüllten Saal mit Vertretern aller Vereine, Gruppierungen und Organisationen: „Ehrenamt ist unbezahlbar“. Schnell betonte, dass man mit der Veranstaltung, einem bunten Ehrenamtsabend, Danke sagen wolle. Für aktiven Einsatz und praktische Nächstenliebe sei es auch wichtig, Wertschätzung für den wichtigen Beitrag zum lebendigen Gemeinwesen zu übermitteln. Ein Indiz fürs positive Engagement sieht Schell darin, dass sich die Zahl der Neukircher Vereine in den vergangenen 50 Jahren versiebenfacht habe. Insgesamt zeigte sich Bürgermeister Schnell im Pressegespräch sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Der Ehrenamtstag solle künftig abwechselnd zum Dorfhock veranstaltet werden.

Durch das Programm führte Ralf Stärk, selbst ein Beispiel für viele Aktivitäten, vom Gemeinderat bis zum Maskerade-Tänzer, quasi ein Multi-Ehrenamtler. Davon gibt es in Neukirch noch mehr. Stärk forderte die Ehrenamtlichen zu weiterem Netzwerken auf.

Das Hauptunterhaltungsprogramm kam vom in Oberschwaben bekannten und preisgekrönten Bernhard Bitterwolf, der den ganzen Saal bei seinen „Zehn oberschwäbischen Tipps fier’d Xondheit“ miteinbezog. Sein Programm ging vom Kuhglockenkonzert bis zum Spontangesang – mehrstimmig. Mit viel Lokalkolorit und Humor führte der Oberschwäbische Entertainer durchs Programm – da durfte auch das „Loblied auf den Kartoffelsalat“ nicht fehlen. Und zu den einzelnen „Xondheitstipps“ von „bewega“ „mitanand sei“ bis „singa“ gab es dann immer die entsprechenden Einlagen, meist unter Publikumsbeteiligung.

Alle machen mit

Auch Bürgermeister Schnell musste für eine Einlage mit Ploppgeräusch-Luftpumpe auf die Bühne. Ein wenig Verwirrung gab es beim letzten Tipp „LMAA“, der nicht eine gewisse gesunde schwäbische Gleichgültigkeit meinte, sondern „Lach mehr als Andere“. Viel Applaus für Bitterwolf spendeten die immer wieder auf oder vor der Bühne geforderten Ehrenamtler.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Neukircher Tanzgruppe „Maskerade“, die schon von Beginn der Veranstaltung an als Service und Bedienung unterwegs waren. Zum letzten Mal zeigten sie ihre beeindruckende Show „Barokkoko“ mit gelungenen Hebefiguren zu einem musikalisch ansprechenden Mix von Klassik bis „Rock Me Amadeus“.

Das letzte Mal war auch die langjährige Neukircher Top-Tänzerin der Tanzgruppe, Sandra Kollmann, auf der Bühne. Ihr fiel trotz reichlich Extra-Applaus der Abschied nach zahlreichen aktiven Jahren sichtlich schwer. Auch wenn Tochter Lara dafür erstmals an diesem Abend bei „Maskerade“ mit auf der Bühne stand. Anja Lührs-Hofer erklärte, solche Wechsel, von denen sie in 28 Jahren schon einige erlebt habe, nehmen alle mit. Man freue sich aber auch auf Neues. Anders als sonst verriet die Maskerade-Chefin in welche Richtung das neue Programm geht: „Eine Reise mit Magie zur Phantasie“. Man darf jetzt schon gespannt sein.

Weiter ging es noch im Saal mit Bewirtung und Tanzmusik aufgelegt von DJ Ralf bis nach Mitternacht.