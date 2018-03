Verena Küchenmeister ist neue erste Vorsitzende

Neue Führungsspitze bei der Dorfkapelle Goppertsweiler: Bei der Jahreshauptversammlung in den eigenen Vereinsräumen ist Verena Küchenmeister einstimmig zur neuen ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt worden. Zudem hat die Dorfkapelle mit Martin Hagen einen neuen Notenwart.

Nach der Begrüßung durch die zweite Vorsitzende Elisabeth Steiger folgte die Lesung der Chronik. Mit viel Spannung und Witz ließ Peter Küchenmeister das vergangene musikalische Jahr der Dorfkapelle Revue passieren. Es folgten die Berichte der Vorstandschaft, worin Dirigentin Christina Brugger die Motivation und Zusammenarbeit lobte, heißt es in einem Bericht des Vereins. Als Zeichen der Anerkennung für die herausragende Jugendarbeit überreichte sie dem Jugenddirigenten Florian Aicher im Namen der ganzen Kapelle einen Gutschein für einen eigenen Taktstock. Florian Aicher übernahm im letzten Jahr sämtliche Musikproben und Auftritte der Jungmusikanten, von denen die Dorfkapelle aktuell 14 zählt. Kassier Klaus Oberhofer stellte trotz Anschaffung einer Tuba ein Plus in der Vereinskasse fest. Schriftführer Markus Arnegger sprach in seinem Bericht von aktuell 34 aktiven Musikanten mit einem Durchschnittsalter von 36,3 Jahren. Schließlich lobte der erste Vorsitzende, Andreas Christ das eingespielte Team bei Arbeitsdiensten rund um das Vereinsleben und erklärte, dass er sein Amt aus beruflichen Gründen aktuell nicht weiter ausführen könne.

Nach dem positiven Bericht der Kassenprüfer sowie der Entlastung der Vorstandschaft, nahm schließlich Hermann Sauter die Neuwahl aller Ämter in die Hand. Neben den einstimmigen Wahlergebnissen für Verena Küchenmeister als erste Vorsitzende und Martin Hagen als Notenwart, werden die weiteren Ämter ebenfalls nach einstimmiger Wahl von den bisherigen Vorstandsmitgliedern weitergeführt.

Nach kleineren Wünschen und Anträgen wurde die Jahreshauptversammlung von Andreas Christ geschlossen und habe einen geselligen Ausklang gefunden.