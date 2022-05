Veränderungen bei der Neukircher Ministrantenschar

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jedes Jahr, einige Wochen nach der Erstkommunion, gibt es Veränderungen in der Ministrantenschar. Am Gute-Hirte-Sonntag fand vor dem Schlusssegen Begrüßung, Ehrung und Verabschiedung von Ministranten statt. Verena Sayer, im Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Argental zuständig für die Ministrantenarbeit, sagte in ihrem kurzen Grußwort: „Ich freue mich, dass wir heute vielen Minis danken dürfen, die viele Jahre ihren Dienst getan haben. Es ist nicht selbstverständlich am Sonntag morgens im Gottesdienst zu sein, wo viele in diesem Alter noch im Bett liegen. Großes Dankeschön für euren jahrelangen Dienst. Es freut mich umso mehr, dass wir wieder einige neue Ministrant*innen für die Kirchengemeinde aufnehmen dürfen. Ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß beim Ministrieren habt, nicht nur beim Gottesdienst, sondern auch bei den ganzen anderen Aktivitäten wie Zeltlager, wo wir uns begegnen werden“. Zu den Oberministranten: Meike Rief und Laura Weber sind nun seit 6 Jahren Oberministrantinnen und wollen nächstes Jahr aufhören. Sie haben ihr Team nun erweitert um Raphaela Fluck und Emilia Schmid. Die beiden bisherigen Oberminis berichteten nun von den Veränderungen in der Ministrantenschar. Es wurden mit Urkunde verabschiedet: Zoe Noll nach einem Jahr, Fabian Knüsli nach 4 Jahren, Philipp Göpfert nach 4 Jahren, Sonja Göpfert nach 6 Jahren, Lara Kollmann nach 8 Jahren, Lisa Kollmann nach 9 Jahren, Jasmin Salomon nach 9 Jahren. Geehrt wurde Gina Rajbar für 5 Jahre. Als neue Ministranten sind künftig in der Kirchengemeinde tätig: Adrian Seyfried, Elias Heimpel, Karl Fischer, Sarah Schwab, Eleni Köbach und Leonie Wölfle. Sie bekamen von den Oberminis Ministrantenausweis, Becher und Kreuz zum Ministrieren. Die Gottesdienstbesucher bedankten sich mit reichlich Applaus bei den bisherigen Minis, der geehrten Ministrantin und freuten sich über die Neuen. Zum Schluss bedankten sich die Oberminis bei Verena Sayer für ihre Unterstützung mit einem Präsent.