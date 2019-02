Unterwegs mit dem Loipenmacher: Wintersport vor der Haustür

Wenn es ein paar Schneetage gibt, kann rund um Neukirch eine gespurte Loipe für den Ski-Langlauf genutzt werden. Und sobald es die Witterung zulässt, wird gespurt und die Langläufer kommen.

An besonders schönen Tagen, wie in der ersten Februarwoche mit Frost und Sonne, zieht es Neukircher wie Esther und Olaf Kranz bei Bedingungen wie aus dem Skisportprospekt auf die Schneespur. „Wir sind begeistert – und nutzen jede Gelegenheit“, sagt Esther Kranz. „Und ganz toll, dass Fritz Stohr hier immer so perfekt für uns spurt.“

Läufer kommen extra nach Neukirch

Auch Elly Kaspar und Johannes Steim nutzen die Gelegenheit in Bernried direkt aus dem Haus auf die Loipe zu kommen. „Kürzester Weg und maximaler Spaß“, sagt Kaspar und Steim ergänzt: „Klasse Gelegenheit, so nahe für so schönen Sport. Allerdings fahre ich auch mal in die Nachbarschaft.“ Damit meint Steim seine Ausflüge nach Vogt, Waldburg oder Niederwangen, wo teilweise mit Flutlicht gefahren werden kann. Das gibt es zwar in Neukirch nicht, aber bei solch guten Bedingungen und gut gespurter Loipe kommen auch Läufer aus dem Umland nach Neukirch.

Dass es die Loipe überhaupt gibt, ermöglicht TSV-Sportler Fritz Stohr mit seinen Helfern. Er nutzt das betagte Snow-Mobil mit Loipen-Spurgerät, ein Bombardier „Ski-Doo“ von 1982 regelmäßig. Das „Ski-Doo“ mit Doppelraupentrieb steht in einer Scheune des Dambachhofs, die Familie Nuber zur Verfügung gestellt hat. Nachdem eine neue Zündkerze im Zweizylinder-Zweitakter mit amtlichem Klang zündet, geht es am nächsten Tag wieder voran.

Selbst geschweißt

Stohr sagt, vieles könne er selbst reparieren und instand halten, er nehme aber gerne auch die Hilfe von Georg Eisenbach an, der habe noch eine alte Zündkerze in Übergröße gehabt. Den Spurschlitten haben Stohr und Vereinskameraden vom TSV selbst zusammengeschweißt. Mit Gewichten drauf und einem zusätzlichen Mitfahrer erreicht man die notwendige Spurtiefe. „Damit das gut wird, fahre ich zunächst eine Vorspur, zur Verdichtung“ erklärt Stohr, „dann erst wird mit dem Spurgerät die Loipenspur gezogen.“ In den Flächen „Vogelherd“ und „Bernried“, südwestlich beziehungsweise nordwestlich des Ortes gelegen, entsteht so eine etwa fünf Kilometer lange Doppelspur. Die beiden Gebiete sind durch einen Tunnel unter der B 33 verbunden.

Ich fahre immer noch sehr gerne selbst mit den Langlaufskiern und helfe gern, besonders, wenn das sportliche Betätigung ermöglicht. Loipenmacher Fritz Stohr

Der 77-Jährige erzählt von seinem ehrenamtlichen Engagement für den Sport. Immerhin macht er das schon seit mehr als 30 Jahren und früher ging die Loipe sogar bis Goppertsweiler. Stohr war lange in der Skiabteilung des TSV Neukirch als Ski- und Skate-Lehrer dabei. „Ich fahre immer noch sehr gerne selbst mit den Langlaufskiern und helfe gern, besonders, wenn das sportliche Betätigung ermöglicht“, sagt er. Munter schwingt sich Stohr aufs Schneemobil. Wie in längst vergangenen Zeiten bekommt ein Mitfahrer, der auf dem Anhänger für das nötige Gewicht sorgt, Zweitakt-Abgase gemischt mit Schneestaub und frischer Winterluft ab.

Erhaltung statt Neuanschaffung

Unterstützt wird Fritz Stohr von Meinrad Sauter, aber auch die nachfolgende Generation steht schon in der Spur: Die jungen Vereinskameraden Marco und Felix Ries, 15 und 18 Jahre alt, sind schon in die Kunst eingewiesen und dürfen auch mal mit dem Schneemobil üben – oder sitzen eben als Gewicht hinten auf dem Spuranhänger.

Die Gemeinde Neukirch unterstützt das Loipen-Spur-Projekt im Rahmen des Tourismus-Verbandes Schwäbischer Bodensee mit Spritkosten. Auch die Zündkerzen oder andere Kleinteile werden ersetzt. Wie das wird, wenn mal eine größere Aktion fällig werden sollte, neue Raupen zum Beispiel, lasse sich schwer einschätzen, sagt Stohr. Die weniger werdenden Schneemengen, erschweren es, Argumente für ein neues Schneemobil anzubringen, für das man wohl mehr als 10 000 Euro investieren müsste.

Daher liege der Schwerpunkt auf Erhaltung statt Neuanschaffung. Die neuen Motorschlitten seien zwar wesentlich bequemer, wendiger und außerdem mit Viertakter und Griffheizung ausgestattet, hätten aber meist nur eine Mittelraupe, statt zweier Spurraupen und dafür zwei Lenkskier vorne.

Stohr geht davon aus, dass der betagte Motorschlitten noch ein paar Jahre hält. Die Freunde der Neukircher Loipe hoffen jedenfalls in diesem und kommenden Wintern auf genügend Schnee und winterliche Temperaturen für den Langlaufsport direkt vor der Tür. Für beste Loipenspuren sorgen dann wieder Fritz Stohr und sein Helferteam mit dem historischen „Ski-Doo“.