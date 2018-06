Unternehmer sorgt für Stadionfeeling

Fußball satt gibt es bei Spielen der deutschen Fußballer in Neukirch. Der Unternehmer Berthold Messmer (Messmer Multimedia) hat bereits bei der Europameisterschaft 2016 für Stimmung gesorgt und will das nun wieder tun.

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden in der Halle Kienzle (Tettnangerstr. 45 in Neukirch) übertragen. Auf einer fünf Meter großen Leinwand und mit besonderem Sound. „Man fühlt sich wie im Stadion“, verspricht Messmer. Immer eine Stunde vor Spielbeginn öffnet die Halle, auch Essen und Trinken wird angeboten. Anpfiff gegen Schweden am Samstag ist übrigens um 20 Uhr.