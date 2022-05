Unfall an Kreuzung Wildpoltsweiler

Drei verletzte Personen und rund 16 000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13 Uhr an der Wildpoltsweiler Kreuzung ereignet hat. Eine 74 Jahre alte Skoda-Fahrerin übersah beim Kreuzen der L 333 den von links aus Elmenauer Richtung nahenden VW, woraufhin es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Dabei erlitten die Unfallverursacherin sowie der 30 Jahre alte Tiguan-Fahrer und dessen 32-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Die beiden Kleinkinder im Wagen blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen, die jeweils nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der am VW auf rund 10 000 Euro, am Skoda auf etwa 6 000 Euro beziffert wird.