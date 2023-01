Treue zum Betrieb geehrt

Für die Firma Adrian Strauß GmbH ist es ein schönes Zeichen, wenn Mitarbeiter so lange im Betrieb bleiben. Damit zeigen sich gleich zwei Dinge: der Einsatz der Mitarbeiter, die nicht nur bei der Firma Strauß in Neukirch arbeiten, sondern fester Bestandteil des Betriebs sind und die Qualität des Familienbetriebes, der es schafft, gute Mitarbeiter so lange bei sich zu beschäftigen. Wie die Firmenleitung mitteilt,wurden nun drei Mitarbeiter für Ihre langjährige Betriebszugehörigkeit von Adrian Strauß (zweiter von links) geehrt (Foto: Adrian Strauß GmbH). Dies waren Matthias Deschler (dritter von links) für 15 Jahre und Stephan Schmid (links) für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit. Ein besonderes Jubiläum durfte Walter Leo Scheuch (rechts) feiern. Er ist bereits 50 Jahre als Maschinist/Baggerfahrer bei der Adrian Strauß GmbH in Neukirch. Obwohl schon seit Anfang 2021 in Rente, ist er weiterhin mit Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft mit dabei, schreibt die Geschäftsführung.