Thomas Knill übergibt den „City-Markt“

Mit Herzblut und bestem Einvernehmen hat der rüstige Getränkehändler Thomas Knill 20 Jahre alleine das Getränke-Geschäft mitten in Neukirch geführt. Am 2. Januar 2020 vollenden sich die zwei Dekaden. Die Arbeit hat er meist allein gestemmt, nur gelegentlich für kurze Urlaubszeiten habe er sich helfen lassen, verrät er beim Ortstermin. Nun ist loslassen angesagt, daher hat er sich am Donnerstag schon mal offiziell verabschiedet und gleichzeitig hat der Neukircher Getränkehandel „City-Markt“ neu eröffnet. Knills Bilanz fällt positiv aus: „Ich habe mich gerne für die Gemeinschaft eingesetzt. Gute Zusammenarbeit ist im Vordergrund gestanden, seien das die Vereine, die Schule oder der Kindergarten.“ Auch mit der Gemeindeverwaltung oder dem Vermieter, die Volksbank, habe es immer bestes Einvernehmen gegeben, das findet Thomas Knill wichtig. Und er freut sich, dass er einen guten Nachfolger gefunden habe.

Die Geschäftsführung hat jetzt Daniel Bstieler inne, er hat das Geschäft am Donnerstag offiziell übernommen. „Schön ist, dass mir der Thomas Knill noch so zwei Mal die Woche hilft, auch beratend oder für die Lieferanten- und Kundenkommunikation“, bestätigt Bstieler. Weder am Namen noch am Sortiment möchte er nachhaltig etwas ändern. So kann man außer Getränken zum Beispiel auch Chips, Süßigkeiten oder Mehl kaufen. Alter und neuer Chef sind sich einig: „Das funktioniert – sowieso mit Getränke- und Festzubehör-Lieferungen.“ Ein Alleinstellungsmerkmal sieht der neue Neukircher Getränkehändler im Kommissionsgeschäft und dem Service zu den Festen oder privaten Partys. „Wegen des neuen Vollsortimenters hätte ich nicht aufgehört“, sagt Thomas Knill auf die Frage nach mehr Mitbewerbern. Und auch Nachfolger Bstieler sieht optimistisch in die Zukunft. Er betreibt als zweites Standbein noch eine Avia-Tankstelle im nahen Hergensweiler. Das ergänze sich gut – und mit zwei Helfern und einem Teilzeitberater sei das auch zu stemmen.

Dann kommt eine Abordnung der Grundschule mit Schulleiterin Simone Fuoß-Bühler in den Getränkemarkt. Die Grundschüler-Gruppe sagt mit Gesang, Gitarre, Geschenken und Dankesworten auf Wiedersehen. Und so kommt doch ein bisschen Rührung auf, die nicht allzu lange nachwirkt, weil es Süßes für die Kinder gibt. Außerdem kommen die nächsten Kunden. Den Ruhestand wolle er auf sich zukommen lassen, meint Knill abschließend. Da gebe es keine konkreten Pläne, aber wer weiß, vielleicht gehe noch mal was mit seinem Lieblingshobby, dem Hochseeangeln. Ohne weitere Umfragen ist wohl davon auszugehen, dass die Neukircher über eine sichere Getränkeversorgung froh sind, weil der „City-Markt“ in der Ortsmitte erhalten bleibt.