Theaterstück mit vielen bunten Vögeln

Bei der Weihnachtsaufführung der Theater-AG ist Kontrastprogramm angesagt gewesen, jedenfalls zum dortigen Wintereinbruch und den Temperaturen draußen, denn das Stück spielt im afrikanischen Dschungel. Mit trötenden Elefanten, sich windenden Schlangen, schleichenden Raubkatzen, tobenden Affen und drei verschiedenen Vogelarten. Letztere zeichnen sich vor allem durch eine gewisse Unterschiedlichkeit aus.

Wie die Offstimme beschreibt: „Die Gelben sind nicht gerade als schlau bekannt, aber doch immer gut gelaunt“. Während die nächste Vogelart sich in ihrem purpurnen Federkleid „unwiderstehlich“ findet. Schließlich stellen sich noch ein paar blaugraue Vögel vor, die sich vor allem durch „großen Hunger“ bemerkbar machen.

Eine bequeme Nahrungsversorgung ist Thema, denn aufgrund gemeinsamer Gesangsdarbietungen, immer unterstützt durch Blockflöten, Trommeln und Rasseln, kann die bunte Vogelschar bei der Bauernfamilie täglich punkten und reichlich Futter einheimsen. Das Lied „Tsche-tsche-kule“ der Vögel ist wohl ein bekanntes Sing- und Bewegungsspiel, das allen Kindern in Ghana vertraut ist. Als die Vogelarten jedoch auf die Idee kommen, früher aufzustehen, um sich mit Einzeldarbietungen einen Bonus zu holen und die anderen auszustechen, geht das für alle Vögel nach hinten los.

Den Bauersleuten gefallen die Einzeldarbietungen gar nicht – und es gibt kein Futter, nicht für Gelbe, Rote oder Blaue. Dafür schroffe Abweisungen, die Heiterkeit beim Publikum erregen. Die Austricksversuche sind also gründlich schief gegangen. So macht wohl erst einmal das Lied vom großen Hunger für alle Sinn. Schließlich rafft sich die Vogelschar wieder zusammen und startet eine neue Darbietung samt Tanzeinlage, die das Bauernvolk begeistern kann – und die Futterspende fürs lässige gute Leben läuft. Wieder was gelernt, zwitschern die Federviecher und rechnen wohl insgeheim zusammen: gemeinsam plus bunter ist gleich erfolgreich oder auch: „Gemeinsam sind wir stark“.

Wie beim Einmarsch geht dann auch der Abgang der Urwaldtiere vonstatten, „Awia bo nippa!“ singend, was so viel heißen soll, wie: „Die Sonne scheint für alle“. Der Aufführung lässt sich außer philosophisch-adventlichen Inhalten durchaus auch eine hoher Unterhaltungswert bescheinigen. Denn mit Gesang, Instrumenten, bunten Kostümen und gelungener Umsetzung des fabel- und parabelhaften Materials haben die kleinen Theater-AG-Schauspieler in der Aula viel Beifall geerntet.

Die Szenerie ist dem Bilderbuch „Das Lied der bunten Vögel“ von Kobna Anan und Omari Amonde entnommen, dazu seien noch Anregungen aus dem Buch „Trommelreise“ von Markus Hoffmeister gekommen. Die letztendliche Handlung des aufgeführten Stückes sowie die Texte, berichtet Regisseurin und Schulleiterin Simone Fuoß-Bühler, seien aus der Theater-AG mit 26 Kindern aus den Klassen zwei, drei und vier entstanden.