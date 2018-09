Spatenstich: Bagger bereiten Gelände mit Aushubarbeiten vor

„Es war schon ein längerer Anlauf“, hat Bürgermeister Reinhold Schnell beim Ortstermin am Freitagmorgen in Goppertsweiler verlauten lassen. Dort haben sich die Entscheidungsträger und Mitwirkenden zu einem Spatenstich zur Erschließung des Baugebiets „Goppertsweiler Halde“ versammelt. Die Bagger haben schon begonnen, Baugrund und Straße abzutragen.

Das Bauland am Hang gehört der katholischen Kirche, weswegen für die Bauplätze Erbpacht gilt. Vergeben werden sollen die Plätze zu 65 Prozent von der Diözese Rottenburg-Stuttgart, zu 45 Prozent von der Gemeinde. Als Wohngebiet ausgewiesen war das Gebiet schon seit vielen Jahren, nun hat sich die aktuelle Vorbereitung durch Gutachten, Einsprüche und eine Normenkontrollklage auch seit ersten konkreten Planvorstellungen 2015 noch hingezogen.

Gemeinderätin Lucia Mühlebach aus Goppertsweiler freute sich: Um den Ort für Familien attraktiver zu machen und zu verjüngen, sei das „ein positives Zeichen“. Schultes Schnell ergänzte: „Wohnmöglichkeiten zu schaffen, das ist ebenso wie die damit verbundene bauliche Verdichtung aktuelle Aufgabe schlechthin.“ Pfarrer Reinhard Hangst hofft darüber hinaus auf ein paar Schäfchen mehr in der Kirchengemeinde. Stefan Wagner vom Ingenieurbüro Zimmermann & Meixner zeigte sich mit dem Verlauf und den ersten Bodenarbeiten sehr zufrieden: „Besser geht es nicht, auch von der Wettersituation her.“ Bernd Willibald vom Erschließungsträger IBW schätzt die Hanglage eher als Plus ein, sowohl was Architektur, als auch bauliche Möglichkeiten angehe.

Der Steilhang hatte für einige Diskussionen im Vorfeld gesorgt, daher sind ausführliche Gutachten erstellte worden, unter anderem vom Ravensburger Büro Kugel-Schlegel-Wunderer. Daniel Berenbold vom Bauunternehmen Berenbold bestätigte: „Wir sichern die Bodenstrukturen ab – und in der unteren Lage wird auch noch zur Sicherheit eine Sickerleitung verlegt.“ Neben der Zufahrt, Kanälen und Leitungen werden auch noch Bodenstabilisierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Erschließungsarbeiten sollen bis Mitte 2019 abgeschlossen sein, dann könnten erste Hausbauaktivitäten beginnen.

„Es gibt schon eine lange Liste Interessenten“, wusste Schnell aus dem Rathaus zu berichten. Dort können sich Interessierte für einen Bauplatz in der „Goppertsweiler Halde“ anmelden. Auf der Homepage seien weitere Informationen erhältlich unter www.neukirch-gemeinde.de.