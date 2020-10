Sozialverband besetzt Ämter neu

Mit einer sechs-monatigen Verspätung hat die Jahreshauptversammlung des Sozialverband Deutschland (SoVD) in Neukirch mit den dazugehörigen Wahlen stattgefunden. Dazu kamen Ehrungen für langjährige Mitglieder.

In die Große Merzweckhalle in Neukirch hatte der Sozialverband geladen, damit auch genug Platz und Abstand in Zeiten der Corona-Pandemie gehalten werden konnte., heißt es in der Pressemitteilung Schließlich sollte die Sicherheitsmaßnahmen der Gemeinde, aber auch dem vereinseigenen SoVD-Hygienekonzept entsprochen werden. „Ja, Corona bringt so manche Änderung, die aber mit ein bisschen Mehraufwand und einem gutem Willen durchaus zu bewältigen ist“, sagte der Vorsitzende Edelbert Merk.

Die Neuwahl des gesamten Vorstands ging bei der Hauptversammlung durch Handzeichen zügig vonsstatten. Das Ergebnis der Wahl war wie folgt: Erster Vorsitzender ist Edelbert Merk aus Neukirch, stellvertretender Vorsitzender ist Claus Form aus Oberlangnau, Schatzmeister heißt Karl Heinz Hänsler aus Tettnang, Schriftführerin ist Agnes Barnsteiner aus Unterlangnau, Frauenbeauftragte wird Marianne Mühlebach aus Neukirch, Beisitzerinnen sind Marianne Neusch aus Baldensweiler sowie Sybille Schupp aus Neukirch, Revisoren sind Manfred Beck aus Heggelbach, Siegfried Erb aus Laimnau und Georg Eisenbach aus Neukirch.

Mit viel Beifall, Lob und Dankesworten wurde die Zweite Vorsitzende Bea Martinez Stärk für zehn Jahre, die Schriftführerin Marica Rieker für ihre 27-jährige Tätigkeit sowie die Frauenbeauftragte Gisela Scheuch verabschiedet und ihnen für ihre Arbeit im Verein gedankt. „Es ist nicht mehr selbstverständlich, ein Ehrenamt so viele Jahre zu übernehmen“, sagte der Erste Vorsitzende Edelbert Merk.

Zu den 50 Mitgliedern kamen die zusätzlich geladenen Gäste, wie die Vorsitzende vom Bezirk Bodensee-Alb Cornelia Boldt und der Neukircher Bürgermeister Reinhold Schnell.

Mit dem Geschäfts -und Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden wurden viele Zahlen, Daten und Fakten erklärt, die den Sozialverband in den Jahren 2019/2020 prägten. Des Weiteren wurden auch alle 47 Jubilare, die dem SoVD inzwischen zwischen zehn und 40 Jahre angehören, mit einer Urkunde sowie einer Ehrennadel belohnt. Der Kassenbericht von Schatzmeister Claus Form sowie der Revisionsbericht vom Obmann der Revisoren Manfred Beck bestätigen eine genaue und fehlerfreie Führung der Kasse. Die Mitglieder waren damit über den finanziellen Stand des Vereins bestens informiert. Um die Entlastung des gesamten Vorstandes hatte der zuvor gewählte Wahlleiter, Bürgermeister Reinhold Schnell, gebeten. Dieser wurde auch einstimmig stattgegeben.