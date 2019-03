SoVD-Ortsverein feiert 50-jähriges Bestehen

Seit 1969 heißt der frühere „Reichsbund“ als die damals größte soziale Interessengemeinschaft Sozialverband Deutschland. Im Jahre 1995 wurden die verschiedenen Institutionen dieses Reichsbundes unter dem Namen „Sozialverband Reichsbund e.V.“ zusammengefasst und im Jahre 1999 in „Sozialverband Deutschland e.V.“ (SoVD) umbenannt. Auch in Neukirch ist der Verein, der hilfsbedürftigen und in soziale Not geratenen Menschen als Ansprechpartner zur Seite steht, seit nunmehr 50 Jahren aktiv.

An der Aufgabe des Verbands „hat sich nichts Wesentliches geändert“, weiß der Ortsverbandsvorsitzende Edelbert Merk. „Unsere Stärke ist, dass wir uns engagieren, vor Ort – und auch wenn es problematisch ist.“ Das betrifft die meisten sozialen Aspekte des Lebens. Durch den Einsatz des Internets kommen die Ratsuchenden meist später, oft auch, wenn ihre Anträge abgelehnt wurden. Nicht immer kann finanzielle Hilfe erreicht werden, jedoch sei Hilfe und Begleitung in schwierigen Lebenslagen fast ebenso wichtig, berichtet Merk. Dementsprechend sei das Motto: „Für die Schwachen da zu sein, macht uns stark.“

Entstanden ist der Vorläufer des SoVD als „Neukircher Reichsbund“, 1969 durch Initiative des Neukirchers Erich Czech, der damals schon Mitglied im Meckenbeurer Verband war. Seine Idee, eine Neukircher Ortsgruppe zu gründen, wurde damals unterstützt von Engelbert Lanz, Vorsitzender der Ortsgruppe Meckenbeuren, ebenso vom damaligen Bezirksvorstand Karl Borchers aus Ravensburg und Alois Reutter, dem Vorsitzenden der Ortsgruppe Kressbronn.

Vor 50 Jahren erfolgte die Vereinsgründung, und nach Erzählungen waren Erich und Martha Czech damals oft zu Fuß mit ihrem Hund unterwegs, um Mitglieder zu werben und hilfsbedürftige Menschen anzusprechen. Damals war Versicherungsschutz nicht selbstverständlich und die Not zuweilen groß. Die ersten Sitzungen fanden laut Vereinschronik bei Vroni Köbach, in der Neukircher „Wirtschaft“, also im heutigen „Landhaus Köhle“, statt.

Ortsverband hat 370 Mitglieder

Rasch wuchs die Gruppe in Neukirch auf inzwischen 370 Mitglieder an. Die Mitglieder kommen inzwischen aus bis zu 30 Kilometern Umkreis zum SoVD Neukirch, leben also auch im Landkreis Ravensburg, Bodenseekreis oder Kreis Lindau, mit bayerischer Zuständigkeit. Der Verband pflegt daher Kontakte zu Behörden, Versicherungen und Verwaltungen, die Deutsche Rentenversicherung ebenso wie zu Arbeitsagenturen, Berufsgenossenschaft und Krankenkassen.

Was die Versorgung im Pflegebereich angeht, ist der Ortsverband ebenfalls sehr froh, dass gute Kontakte zu den umliegenden Pflegediensten bestehen.

Am kommenden Samstag, 23. März, feiert der Sozialverband Deutschland das 50-jährige Bestehen mit angemeldeten Mitgliedern und geladenen Gästen ab 10 Uhr bei einem Festakt mit anschließender Feier in der Mehrzweckhalle Neukirch. Auf dem Pogramm stehen rund um das Jubiläum auch Ehrungen, Vereinsgeschichtliches, Musik und Bewirtung.