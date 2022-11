SoVD – Neukirch tagt zur Herbstversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 55 teilnehmenden SoVD Mitgliedern (Sozialverband Deutschland) und Gästen, begrüßte der 1. Vorsitzende Edelbert Merk aus Neukirch alle, die sich im Gasthaus Krone in Wildpoltsweiler eingefunden hatten.

Nach der offiziellen Begrüßung, wurde zuerst an die verstorbenen Mitglieder erinnert. Diese haben oft viele Jahre die Gemeinschaft im SoVD Neukirch geprägt und begleitet.

Freuen darf sich der Ortverband auch über die neue Rechtsanwältin, Frau Anika Görlitz-Kernbach, die nicht nur den SoVD Neukirch, sondern den gesamten SoVD-Bezirk Bodensee-Alb in allen sozialrechtlichen Fragen und Angelegenheiten vertritt.

Das Thema „Wohnen im Alter“ , das in der Gemeinde Neukirch seit Jahresbeginn aktuell ist, wurde von dem 1. Vorsitzenden noch einmal erläutert. Es ging um die Fragen, „Was wollen und was können wir für die älteren Menschen in unserer Gemeinde tun“? Wie kann ich meine eigene Wohnsituation „altersgerecht“ gestalten? Viele Denkanstöße dazu, sind zumindest in der Gemeinde Neukirch gegeben worden.

Im darauffolgenden Geschäftsbericht wurden einige Zahlen und Fakten, wie Vereinsjubilare, runde Geburtstage, Ausflüge und natürlich Tätigkeiten, die das ganze Jahr auf die Vorstandschaft zukamen, genannt.

Mit derzeit 375 Mitgliedern fehlt es nicht an täglicher Arbeit, die zu bewältigen ist.

Über die soziale Arbeit im Verband, wie Themen: Entlastungsgelder, Bürgergeld ab 2023 Grundsicherung oder die Inflation wird in der SoVD-Mitgliederzeitung ausführlicher informiert, so der Vorsitzende.

Der nächste, sehr schöne Teil war, die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften im SoVD Neukirch. Geehrt wurden: Für 35 Jahre: Albert Steidle (Engelitz) und Martin Egatenmaier (Primisweiler) – Für 30 Jahre: Manfred Beck (Heggelbach) – Für 25 Jahre: Günter Göser (Oflings) und Anton Bichelmeier (Neukirch) – Für 20 Jahre: Hartmut Bieg (Weingarten), Helmut Bauer (Neukirch) und Egon Plowens (Hergatz). Es wurden nur Personen, die anwesend waren, namentlich aufgeführt.

Nach der Pause mit Vesper, wurde der Abend mit einer Fotopräsentation, über alle Unternehmungen im SoVD Neukirch, die von 2017 bia 2022 stattgefunden haben und durch Messmer Multimedia ermöglicht wurde, mit Freude der Anwesenden abgerundet.

Mit dem Dank an alle Mitwirkenden, endete eine lehrreiche Herbstversammlung 2022. Besonderer Dank für das leibliche Wohl galt den Wirtsleuten Familie Schlachter.