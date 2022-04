SoVD Neukirch tagt und wählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die letzten beiden Jahre der Pandemie sind auch für die Neukircher Mitglieder des Sozialverbands Deutschland (SoVD) nicht einfach gewesen – die Angst vor Infektionen untereinander war allgegenwärtig. Jetzt allerdings ließ die Lage eine Jahreshauptversammlung samt zugehöriger Wahlen wieder zu. So trafen sich 50 Personen in der Mehrzweckhalle Neukirch. Ein bisschen war es wie gewohnt und doch anders. Mit Mund-Nasen-Schutz und einer Bestuhlung wie bei einem Konzert musste das übliche Vesper entfallen. Aber so gab es genug Platz untereinander und die Sicherheitsmaßnahmen und vor allem die Hygienevorschriften konnten so eingehalten werden. Als Gast war Conny Boldt vor Ort. Sie ist die Vorsitzende aus dem Bezirk Bodensee-Alb. Das gute Miteinander zwischen Ortsverband und Bezirk war auch Thema in den Grußworten. Der Vorsitzende Edelbert Merk erläuterte im Geschäfts- und Tätigkeitsbericht, dass die Mitgliederzahl mit rund 370 nahezu konstant geblieben ist. Die 42 Jubilare des Jahres 2021, die dem SoVD seit 10 bis 35 Jahren die Treue halten, erhielten eine persönliche Nachricht samt Urkunde und Ehrennadel. Der direkte und persönliche Kontakt wurde wegen der Pandemie vermieden, auch wenn das nicht dem gewohnten sozialen Miteinander entspricht. Die „Digitale Servicewelt“ als Hilfe in allen sozialen Fragen und Bereichen nutzen die Mitglieder in vollem Umfang. Dem Jahr 2022 blickt der Ortsverband Neukirch vorsichtig, aber optimistisch entgegen, zumal auch eine neue Anwältin in Sozialrecht ihre Arbeit im Bodenseekreis für den SoVD aufgenommen hat. Die Arbeit von Schatzmeister Karl-Heinz Hänsler lobte Revisoren-Obmann Manfred Beck auch im Namen von Georg Eisenbach und Siegfried Erb. Die Mitglieder entlasteten den Vorstand einstimmig. Der stand komplett zur Wahl. Durch das Verfahren führte Conny Boldt. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Erster Vorsitzender ist Edelbert Merk (Neukirch), stellvertretender Vorsitzender Claus Form (Oberlangnau), Schatzmeister Karl-Heinz Hänsler (Tettnang), Schriftführerin Sibylle Schupp (Neukirch), Frauenbeauftragte Marianne Mühlebach (Neukirch). Beisitzerinnen sind Marianne Neusch (Baldensweiler) und Agnes Barnsteiner (Unterlangnau). Revisoren sind Manfred Beck (Heggelbach), Siegfried Erb (Laimnau) und Georg Eisenbach (Neukirch).