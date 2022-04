SoVD Neukirch freut sich über treue Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Gratulation aus der Ferne im Jahr 2021 (da waren es 42 Jubilare unter den 370 Mitgliedern) ist es dem Sozialverband Deutschland (SoVD) in Neukirch im März wieder möglich gewesen, die Jubilare persönlich zu bedenken. 16 Mitglieder sind das im ersten Halbjahr 2022. Nicht alle konnten bei der Sitzung dabei sein, aber die Anwesenden freuten sich bei der Hauptversammlung in der Mehrzweckhalle Neukirch über eine Ehrennadel, aber auch über ein Fläschchen Wein. Dies waren für 20 Jahre Margarete Beck (Primisweiler), Peter Steger (Haslach), Paul Huber (Unterwolfertsweiler) und Siegfried Erb (Laimnau). Für zehn Jahre geehrt wurden Gerlinde und Georg Eisenbach (Neukirch). Bei der Versammlung waren rund 50 Mitglieder in der Mehrzweckhalle in Neukirch zusammengekommen, unter anderem für Wahlen, aber eben auch für die Ehrungen.