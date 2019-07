SoVD Neukirch besucht die Fuggerstadt

Der diesjährige Jahresausflug des Neukircher Sozialverbandes (SoVD) führte in die Stadt Augsburg mit ihrer Fuggerei, die als älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt bekannt ist. Los ging’s bei strahlender Morgensonne in Tettnang. Sehr zur Freude des Vereins begrüßte Vorsitzender Edelbert merk mehr als 60 Ausflügler.

Alle waren gut gelaunt im Doppelstockbus untergebracht. Das erste Ziel war eine Raststätte, die sich ungefähr auf dem halben Weg nach Augsburg befand. dort wurde ein „Vesperpäusle“ eingelegt.

Bei mitgebrachten Snacks und Kaffee waren die ersten Gesprächsrunden unter den Teilnehmern schon in vollem Gange. Die Zeit bleibt aber nicht stehen, schließlich hatte man noch einiges vor sich, wie der SoVD schreibt. Dank Busfahrer „Paule“ kamen die Gäste vom See aber pünktlich am vereinbarten Treffpunkt, dem Rathausplatz beziehungsweise „Perlachturm“ in Augsburg, an.

Damit die einzelnen Gruppen nicht zu groß waren und auch jeder etwas von der Stadt lernen konnte, sind die Besucher gleich von drei charmanten Stadtführerinnen in Empfang genommen worden.

Vor Ort erfuhren die Verbandsmitglieder Interessantes über die Fuggerstadt. Schon 1521 hatte der Kaufmann Jakob Fugger in Augsburg eine Sozialsiedlung für total verarmte Augsburger bauen lassen, heißt es in der Pressemitteilung des Sozialverbandes. Bis heute sind 140 Sozialwohnungen mit dem Jahresmietpreis von 0,88 Euro fester Bestandteil der Siedlung. Die Nebenkosten sind natürlich von jedem Mieter noch zusätzlich zu tragen. Eine Wohnberechtigung wird aufs Genaueste geprüft. Man muss nicht nur „katholischer Augsburger“ sein, auch drei Gebete täglich für das Seelenheil der Stifterfamilie sind Bestandteil des Mietvertrags. Nachdem sich einiges Wissenswertes und Interessantes in den Köpfen der Besucher eingeprägt hatte, war etwas Freizeit zum Essen und Bummeln notwendig geworden.

Nach der kleinen Verschnaufpause ging es weiter zu der bekannten Wahlfahrtskirche „Maria Steinbach“, so wird auch der Ortsteil des Marktes Legau im Unterallgäu genannt. In der sogenannten „Perle des oberschwäbischen Barocks“ konnte jeder für sich die Gedanken schweifen lassen.

Der gemütliche Tagesabschluss fand schließlich im Hotel Landgasthof Krone in Eisenharz statt. Bei warmen Speisen oder einem Vesper konnte der Tag so langsam ausklingen.