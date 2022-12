SoVD feiert dritten Advent im Dorfgemeinschaftshaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In das liebevoll hergerichtete Dorfgemeinschaftshaus Wildpoltsweiler hat der Neukircher Sozialverband zur Adventfeier geladen. Über 80 SoVD Mitglieder ließen es sich nicht nehmen, an der Feier ihres Ortsverbandes teilzunehmen. Edelbert Merk, erster Vorsitzender, begrüßte mit großer Freude Bürgermeister Reinhold Schnell aus Neukirch, sowie Frau Nadja Gauß aus der Sozialplanung im Landratsamt Friedrichshafen, die sich als gebürtige Neukircherin sofort sichtlich heimisch fühlte. Und natürlich alle Mitglieder, deren Angehörige und Interessierte die von weit, über den Grenzen Neukirchs gekommen waren. Weitere Willkommensgrüße galten den benachbarten SoVD-Sozialverbänden aus Friedrichshafen, und Kressbronn / Lindau.

Für einen ganz besonderen Klang, mit Zither und Gesang, der die Herzen in die kommende Weihnachtszeit öffnen lässt, haben Paula Maurer sowie Claudia Ammann gesorgt. Das gemeinsame Singen von traditionellen Weihnachtsliedern war dabei selbstverständlich. Zu den anschließenden Grußworten, verlas Bürgermeister Reinhold Schnell, noch eine nette weihnachtliche Geschichte. Er dankte dem SoVD Neukirch für seine Arbeit an den Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind und die gute Zusammenarbeit in der Gemeinde selbst. Nadja Gauß brachte anschließend deutlich zum Ausdruck, wie wichtig die Vernetzung, das soziale Miteinander, die Hilfe und die Wertschätzung untereinander in der heutigen Zeit ist. Bei dem stetigen Programmwechsel zwischen Musikklängen, Gedichten und weiteren Grußworten aus den Reihen der benachbarten SoVD-Verbänden kam keine lange Weile auf. Durch viele Kuchenspenden, kam dann auch der gemütliche Teil nicht zu kurz. Bei dieser vielseitigen Auswahl war sicher für jeden Gaumen das richtige dabei.

Nach der kräftigen Stärkung informierte der Vorsitzende unter anderem über die neue Anwältin für Sozialrecht, Frau Anika Görlitz–Kernbach, die seit 2022 für die SoVD Verbände im Bodenseekreis tätig ist.

Schließlich gab es noch viel Lob an die Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Mit Dankesworten an die Kuchenspender, sowie an alle, die im Hintergrund für das Gelingen der Veranstaltung tätig waren, aber auch an die geladenen Gäste, die nicht mit leeren Händen gekommen waren, ging mit dem Abschlusslied „Oh du fröhliche“ ein besinnlicher Tag zu Ende.