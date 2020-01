Sonniger Umzug mit vielen Gruppen

Der Umzugssonntag in „Nuikil“, wie sich die Fasnetsmetropole in Richtung Allgäu mit designierter Narrenregierung nennt, hatte in großem Maßstab begonnen. Über 100 Narren- und Musikgruppen bedeuteten auch schon volles Haus beim Zunftmeisterempfang. Schon ab zehn Uhr gab es reichlich Vorführungen, Grußworte und „Vorglühaktivitäten“ mit Tanz- und Musikgruppen, Gardemädels und Lumpenkapellen.

Verschiedene Zünfte stellten sich vor, manche schon seit vielen Jahren, und manche, wie die gräfliche Narrenschaft zur Tettnang. Tosenden Beifall gab es für verschiedene Tanzdarbietungen. Besonders hoch fliegen ließen die Tanzmädchen von der Memminger Stadtgarde ihre Beine. Und auch die Maskerade-Tanzgruppe zeigte, nachdem sie am Vorabend schon beim Hexenball mit ihrer Performance überzeugt hatte, ihr spektakuläres Programm. Für das gab es auch von den Narrenzünften und –kapellen großen Beifall.

Einen fetzigen Schlusspunkt setzte das Chaosorchester-Geburtstagsständchen. Mit ihren Hits wurden sie vom Publikum gefeiert. Schließlich schwangen die Narren in der Halle, quasi zum Aufwärmen, schon das Tanzbein. Anschließend war Kondition gefragt bei den Zuschauern – oder zumindest Standfestigkeit beim anschließenden Umzug. Wie die reichlich geparkten Autos in und um Neukirch zeigten, hatten manche schon einen längeren Anmarsch hinter sich. Hunderte waren zum Schauen gekommen - und nach anderthalb Stunden war erst ein Drittel der 106 Teilnehmer durch.

Die Einhundertsechsten waren die Schorrenweible aus Nuikil, die nicht im Sprungplan auftauchten, jedoch traditionell entlang der Umzugsstrecke unterwegs waren. Das Glück ist offensichtlich mit Narren und Veranstaltern von Ho-La-Gi, denn bei angenehmem Sonnenschein und Temperaturen um sechs Grad Celsius blieben Umzugsteilnehmer ebenso wie die zahlreichen Gäste gut gelaunt und zeigten Feierausdauer. Dafür sorgte auch die bunte Auswahl an Zünften, mit Schabernack treibenden oder artistische Einlagen bietenden Hexen, knallenden Peitschen, lauten Rätschen oder Schellen.

Für die jüngeren Zuschauer gab es dazu reichlich Süßigkeiten. Dabei sind sowohl Zünfte aus der Umgebung und der Region bis Ulm oder Memmingen, als auch internationale Narren aus der Schweiz und Österreich nach Neukirch gekommen. Eine grandiose Vielfalt hat es auch in Sachen Musik gegeben. Da waren fast alle Lumpenkapellen der Gegend präsent – und sorgten für beste musikalische Umzugsstimmung. Moderiert wurde am „Neukircher Stachus“ gleich von zwei Moderatorinnen und einem Moderator. Auch hier war Ralf Stärk mit Verstärkung seiner Muckefuck-Kolleginnen Mia und Sandra am Mikrofon gefordert. Bevor der wirklich große Umzug zum Dämmerumzug wurde, war schließlich auch der XL-Sprung, das große Fasnetsfest, geschafft. Die Fasnetsvereinsführung war sich einig, solange es allen Spaß mache, sei man auf dem richtigen Weg. Besonders freue man sich, dass es weder beim Großereignis XXL-Hexenball noch beim Umzug am Sonntag nennenswerte Zwischenfälle gegeben habe.