Schnurranten der Dorfkapelle und des Musikvereins ziehen los

Die Dorfkapelle Goppertsweiler und der Musikverein Neukirch schicken wieder die Schnurranten los. In Goppertsweiler gehen die Musiker am 27. Dezember von Blumegg über Lustensbach, Aberlingsbühl und Oberlangensee nach Flunau. Die Gruppe zwei ist in Neukirch unterwegs. Am 28. Dezember geht´s von Pflegelberg über Goppertsweiler nach Matzenweiler. Die Schnurranten des Musikvereins Neukirch ziehen heuer mit vier etwa 15 Musiker starken Gruppen an zwei Tagen durch die Gemeinde: Mittwoch, 28. Dezember, und Donnerstag, 29. Dezember.