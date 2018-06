Schüler der Neukircher Bläserklasse jubeln über Spendenscheck

Groß ist die Freude bei der Bläserklasse in der Grundschule Neukirch am Dienstag gewesen: Denn das Regionalwerk, vertreten durch Geschäftsführer Michael Hofmann, hat beim Fototermin mit der Schwäbischen Zeitung einen Spendenscheck in Höhe von 300 Euro mitgebracht. Dirigent Thomas Ruffing weiß schon, wie das Geld eingesetzt werden soll: „Für Noten, Reparaturen und andere nützliche Dinge werden ständig Geldmittel benötigt.“

Regionalwerkschef Michael Hofmann sieht die Spende in einem größeren Zusammenhang: „Neukirch ist Gründungsmitglied des Regionalwerks – und es ist klar, dass wir auch etwas zurückgeben wollen.“ Besonders freue man sich, wenn das dann eine Investition in den Nachwuchs und damit in die Zukunft sei. Auch die Volksbank Tettnang, vertreten durch Peter Martin, unterstützt dieses Jahr die Bläserklasse bei der Anschaffung von Kinderinstrumenten im Rahmen des „Spendenwunschbaums“ mit 1250 Euro.

24 Schüler machen mit

Die auf Initiative des Musikvereins Neukirch gegründete Bläserklasse gibt es seit gut zwei Jahren. Im laufenden Schuljahr machen 24 Schüler aus den Klassen zwei bis vier bei der Bläserklasse mit. Dabei werden mehr als 65 Unterrichtsstunden im Schuljahr geleistet. Eltern und Kinder bleiben weitgehend von finanziellen Beteiligungen am Unterricht verschont. Der Unterricht finanziert sich aus Spenden der drei Musikvereine in der Gemeinde, Zuschüssen des Blasmusikverbandes und einer Startfinanzierung der Gemeinde Neukirch.

Zum Fototermin waren außer den gut gelaunten Kindern der Bläserklasse auch Dirigent Thomas Ruffing, Schulleiterin Simone Fuoss-Bühler, Regionalwerksgeschäftsführer Michael Hofmann, Flötenlehrerin Rita Buzinski und Bürgermeister Reinhold Schnell gekommen.