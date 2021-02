Nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende eine am Waldrand in der Hüttenseestraße/Bechenhütten aufgestellte Sitzbank, sowie ein Kunststoffrodel entwendet haben, ermittelt die Polizei wegen Diebstahls. Hinweise zum Verbleib der etwa 100 Kilogramm schweren Bank nimmt die Polizei unter Telefon 07542 / 937 10 entgegen.