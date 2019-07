Reiten, klettern und noch viel, viel mehr

Rathausmitarbeiterin Lisa Richter hat das aktuelle Ferienprogramm der Gemeinde Neukirch vorgestellt. „Wir konnten wieder eine Menge bewährter, aber auch ganz neue Programmpunkte zusammenstellen“, verspricht sie.

Vom 29. Juli bis 6. September bietet die Gemeinde mit Unterstützung von Vereinen, Eltern und freiwilligen Helfern 23 Programmpunkte für die Schulkinder an. Das schafft Abwechslung für die Kinder und entlastet die Eltern.

Auch diesmal finden sich im Sommerferienprogramm einige Klassiker, wie zum Beispiel Kletterpark- und -hallenbesuche, Sommerrodeln, der Besuch am Angelteich oder der Pferdetag. Immer wieder beliebt sind auch Kinoabend, Kinderflohmarkt, Schnitzeljagd oder die Wasserspiele ums Feuerwehrhaus. Das Wikingerschach auf dem Sportplatz hat sich inzwischen wohl auch etabliert.

Klassiker und neue Angebote

Einige Veranstaltungen sind wieder oder neu im Programm. Dazu zählen unter anderem das Gießen und Bemalen von Dekorationen aus Beton an zwei Tagen. Erstmals stellt sich beim Besuch des Bienenmuseums in den Sommerferien die Frage: „Wie kommt der Honig ins Glas?“ Immer wieder beliebt ist die Besichtigung des Kieswerks in Biggenmoos – mit viel Kies, Sand und großen Baggern. Gleich zweimal angeboten wird in den Ferien der Erste-Hilfe-Kurs für Kinder unter dem Titel „Sei ein Held“. Nicht fehlen dürfen regelmäßig die Programmpunkte Fußball - diesmal sogar als dreitägiges Fußball-Camp – und Maislabyrinth sowie ein Familienausflug ins Legoland. Ein besonderes Highlight dürfte der Besuch beim Narrenmaskenschnitzer Jogi Weiß werden.

Bis 10. Juli kann man die ausgefüllten Teilnehmeranmeldungen im Rathaus abgeben. Das Programm steht auch Feriengästen offen.