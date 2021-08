Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Raus aus dem Lockdown – rein in die Zelte! Unter diesem Motto startete am Freitag, 6. August, das Zeltlager der Minis der Seelsorgeeinheit Argental mit über 100 Kindern und Jugendlichen am Dambachhof in Neukirch.

Nach einem Jahr Pause waren alle voller Vorfreude auf ereignisreiche drei Tage im Zelt. Interessante Workshops wie z. B. Raketen oder Reisbälle basteln, Nagel-Faden-Bilder gestalten oder ein Wikingerschach-Turnier waren ebenso Highlights wie die Lagerolympiade am Samstag bei bestem Wetter, bei dem sich das Team „Fischers Hildegard“ gegen 14 starke Gegner durchsetzen konnte. Obwohl es leider gegen Abend zu regnen anfing, tat das der Stimmung keinen Abbruch.

Nachdem die Zelte wieder trockengelegt waren, startete unser Bunter Abend, bei dem die Kinder gemeinsam mit ihren Zeltbetreuerinnen und -betreuern uns auf eine Reise durch die Welt der Kinderfilme nahmen. In einem spannenden Finale konnten sich die „Pumuckl“ den Sieg schnappen und den Wettbewerb „Dambachhof sucht die Super-Minis“ in diesem Jahr für sich entscheiden. Mit weiteren Workshops und einem Gottesdienst, bei dem auch die Eltern eingeladen waren, ging unser Zeltlager dann zu Ende.

Pastoralreferentin Verena Sayer dankt allen, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieses Zela wieder unvergesslich geworden ist und alle zwar müde aber glücklich wieder in den Alltag zurückkehren.