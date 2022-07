Regierungspräsident Klaus Tappeser besucht A&R Textil

Der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser hat vor Kurzem der Gemeinde Neukirch einen Besuch abgestattet. Ein Programmpunkt auf der Agenda war die Besichtigung von A&R Textil, dem mit weltweit 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größten, in Neukirch ansässigen Unternehmen. Davon berichtet das Unternehmen nun in einer Pressemitteilung.

Alexander Horn, CEO von A&R Textil, stellte den Besuchern sein Unternehmen vor und gab einen kurzen Überblick über Entwicklung und Herstellung von Technischen Textilien. Am Standort Neukirch beschäftigt A&R Textil etwa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir bekennen uns zum Standort Neukirch und schaffen hier ein Technologiezentrum Textil, in welchem Entwicklung von Technischen Textilien auf dem höchsten Stand der Technik stattfindet“, so Alexander Horn.

Begleitet wurden Regierungspräsident Tappeser und seine Mitarbeiter vom Neukircher Bürgermeister Reinhold Schnell, Christoph Keckeisen, dem Stellvertreter des Landrats des Bodenseekreises, und Mitgliedern des Gemeinderats Neukirch.