Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Neukirch

Die Polizei Friedrichshafen hat nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.15 Uhr in der Tettnanger Straße strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und bittet nun um Zeugenhinweise.

Passanten hatten beobachtet, wie ein Pkw-Lenker mit seinem Ford in Richtung der Straße „Am Vogelherd“ fuhr, an der Abzweigung zur Straße „Am Marienberg“ anhielt und beim Rangieren einen Stromverteilerkasten streifte. Während der Verteilerkasten erheblich beschädigt wurde und umfiel, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Zeugen verständigten die Polizei, welche den Wagen ausfindig machte. Bei den weiteren Ermittlungen gab sich ein 52-jähriger Mann als Fahrer aus. Da sich jedoch der Verdacht ergab, dass sein mit etwa 2,5 Promille deutlich alkoholisierter 48-jähriger Arbeitskollege gefahren sein könnte, musste dieser die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in eine Klinik begleiten.