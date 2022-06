Polizei sucht nach Wilderern bei Neukirch

Wegen des Verdachts auf Jagdwilderei ermittelt die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg. Anlass ist der Fund eines, laut Polizei, „offenbar unberechtigt erschossenen Rehs“ auf dem Verbindungsweg zwischen der Hüttenseestraße und dem Neubaugebiet Waldenried.

Angaben des zuständigen Jagdpächters zufolge habe der Bestand an Rehböcken in der vergangenen Zeit abgenommen, so die Behörde: Deshalb könne nicht ausgeschlossen werden, dass Unbekannte dort schon mehrfach ohne Erlaubnis Jagd auf die Wildtiere ausgeübt haben. Das Strafmaß kann von einer Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren reichen.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07542 / 937 10 an die Polizei zu wenden.