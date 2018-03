Plastikmüll am Argenufer wird entfernt

Um die Gemeinde und ihre Gewässer sauber zu halten, organisiert die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit dem Fischereiverein Neukirch am Samstag, 24. März, die jährliche Dorf- und Argenputzete.

Der Fischereiverein (FV) verbindet damit die Dorfputzete mit dem landesweiten „Tag des Gewässers“. Zu diesem ruft am Samstag erstmalig der Landesfischereiverband Baden-Württemberg (LFVBW) auf, um einen Beitrag zur Sauberhaltung der Gewässer im Land zu leisten. Dabei soll vor allem Plastikmüll rund um die Ufer entfernt werden. Der LFVBW teilt mit, kaum eine Bedrohung der Gewässer sei heute so sichtbar wie die Belastung durch Plastikabfälle und ein viel zu großer Teil davon gelange über die Flüsse ins Meer. Deshalb wollen die baden-württembergischen Angler die Gewässerrandstreifen pflegen, die Ufer reinigen und sich um Landschaftspflege und Strukturverbesserungen am Gewässer kümmern. Im Frühjahr zeigen viele Vereine und Gemeinden Engagement und veranstalten dafür öffentliche Aktionen wie Gewässerputzeten.

Die Gemeinde Neukirch unterstützt die ehrenamtliche Aktion des FV Neukirch und führt am selben Tag die Dorfputzete durch. Hierfür suchen die Veranstalter noch fleißige Helfer, die am Samstag von neun bis 12 Uhr in Gruppen aufräumen. Bürgermeister Reinhold Schnell lädt auch die Vereine zur Mithilfe ein. Der Treffpunkt ist das Feuerwehrhaus. Alle Freiwilligen werden nach getaner Arbeit gut verpflegt, teilt die Gemeinde mit. Die größte Gruppe sowie die jüngsten und ältesten Helfer erwarte eine kleine Überraschung. Teilnehmer sollten, falls vorhanden, eine Warnweste mitbringen.