„Pflegestufe Null“ bringt humoristische Breitseite

Bis auf den letzten Platz haben die Kult-Kabarett-Renter von „Pflegestufe Null“ den Josef-Zacher Saal am Freitag gefüllt. Wie von der Neukircher Musikvereinsjugend zu erfahren war, haben sie trotz freien Eintritts auch für erkleckliche Spendeneinnahmen gesorgt.

Zu Anfang stellt der Bandleader, Sousaphonist und frühere Neukircher Dorfarzt Michael List, auch benannt als „Oberschwäbische Alternative zu Dr. Hirschhausen“, das Konzept vor: „Unser Face findsch in koim Book!“ Altersmäßig sei man in Richtung Berlusconi unterwegs – aber mit ihnen gäbe es nicht „Bunga Bunga“, sondern eher „Bingo Bingo“.

Alter schützt vor Satire nicht

Fit wie die Kabarett-Rentner sind, zeigt die „Senioren-Boygroup“ mit Manfred Bemetz an Klarinette, Wendelin Fuchs an der Trompete und Josef Straub an der Jazz-Gitarre ihr Talent – und auch stimmlich sind alle intensiv dabei. Dabei wird im Laufe des Abends klar, Alter schützt vor tagespolitischer Satire nicht. Vielen sei wohl nicht bekannt, dass AfD eigentlich „Alte fürchten Demenz“ bedeute. Und auch DSDSG bekommt eine neue Bedeutung, mit „Deutschland sucht den Supergreis“ und einem „trumpgleichen“ Kanzlerkandidaten: Dieter Bohlen. „Strafzölle sind so dumm wie die Idee eines Brennholz-Verleihs“, ordnet List die Lage ein. Entsprechend wird dann der Bossanova-Schlager umgedichtet: „Schuld war nur der blonde Opa“.

Bös-lustige Texte singen sie zu bekannten Melodien von Udo Jürgens bis Helene Fischer. So spotten die Vier von der Pflegestelle über Schönheitswahn und Implantate jeder Art, erörtern Mobilitätsprobleme und verbreiten Optimismus. Und dazwischen wird auch mal ein Witz erzählt. Weiter geht es „Atemlos durch die Nacht, bis uns der Rollator kracht“. Der Beitrag zur Mee-too-Debatte fällt eher generationsgemäß aus: „Bei Bier bist du scheen“. Aber auch eine kleine Hymne auf die Apotheken-Umschau oder den Turbo Treppenlift der Autokonzerne darf nicht fehlen.

Auweh: Audi und VW zusammenlegen

Und das bringt wieder einen genialen Aufhänger für den Kriminal- „Stickoxid-Tango“. List schlägt der Einfachheit halber vor, Audi und VW zusammenzulegen – und hat auch schon eine Namensidee: „AuWeh“. Social Media wird bei „Kein Schwein mailt mich an“ ebenso thematisiert wie der Weg zum Altersdate. Oder die nicht zu bändigende Greise-Reise-Lust, denn: „Da bekommt die Last-Minute-Reise eine ganz neue Bedeutung.“

Zum Schluss nehmen die vier rüstigen Kabarettisten auch noch den Tod auf die Schippe. Dazu gibt es einige Beispiele von berufsbezogenem Ableben, wie beim Karnevalisten, „hat vom Leben der genug, stürzt er sich vor’n Fanfarenzug“. Tröstlich, dass auch die emsigste Putzfrau einmal zu Staub werde.

Eine Art Pflegestufe-Null-Hymne frei nach Udo Jürgens haben die vier Lachmuskelstrapazierer auch mitgebracht und als zweite Zugabe noch einmal wiederholt: „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 76 Jahren, da hat man Spaß daran, mit 86 Jahren wird’s schließlich zum Genuss – mit 96...ist noch lange nicht Schluss!“ Das überwiegend im Zielgruppenalter befindliche Publikum hat es mit kräftigem Applaus gedankt.