Pferdekutsche stürzt in den Jägerweiher

Leichte Verletzungen am Kopf hat sich der 59-jährige Fahrer einer Kutsche zugezogen, als er am Sonntag gegen 16 Uhr in den Jägerweiher gestürzt ist. Der Mann war zusammen mit seiner 51-jährigen Ehefrau auf der Kutsche sitzend auf dem Waldweg unterwegs, als ihnen zwei Fußgänger mit zwei Pferden und einem Kinderwagen entgegenkamen. Aufgrund der ungewohnten Situation scheuten die beiden Pferde an der Kutsche, woraufhin das Gespann nach rechts vom Waldweg abkam und über eine Böschung in den angrenzenden Jägerweiher fuhr. Hierbei zog sich der 59-Jährige leichte Verletzungen am Kopf zu, seine Ehefrau und die beiden Pferde blieben unverletzt. Mann und Frau wurden aufgrund der Wassertemperatur aber mit Verdacht auf Unterkühlung vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Neukirch konnte die Pferde von der Kutsche lösen und das Gespann aus dem Wasser bergen.