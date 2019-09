Pedelec-Fahrerin wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr in Neukirch zugezogen. Die Frau wollte laut Polizeibericht von der Tettnanger Straße nach links in eine Nebenstraße einbiegen und kam hierbei vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung zu Fall. Hierdurch verletzte sie sich so schwer, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen wurde. Nachdem im Rahmen der polizeilichen Unfallermittlungen Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei der 53-Jährigen festgestellt wurden, musste sie sich im Krankenhaus zusätzlich eine Blutprobe entnehmen lassen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.