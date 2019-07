Ortsmitte: Neugestaltung findet Anklang

In einer weiteren Informationsveranstaltung haben Gemeinde, Bauplaner und Außenbereichsplanungsbüro die neue Neukircher Ortmitte am Mittwochabend im Josef-Zacher-Saal vorgestellt. Rund 70 Besucher waren gekommen und wurden von Bürgermeister Reinhold Schnell begrüßt.

Schnell referierte kurz über die Entwicklungen seit den ersten Überlegungen 2004 und die verschiedenen Planungsphasen und -probleme bis zur heutigen Umsetzung. Schnell sagte auf Nachfrage, die Gebäudenutzung sei ursprünglich mit Laden und Gastronomie ausgeschrieben gewesen – man müsse sich aber an Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit orientieren. Mit Büro, Familientreff, öffentlicher Toilette und der Arztpraxis sowie zehn barrierearmen Wohneinheiten habe man einige Zielsetzungen umsetzen können. Für die Belebung der Ortsmitte hoffe man auf die Bewohner und Besucher der Arztpraxis.

Andreas Schumacher, Geschäftsführer des Bauträgers „teba“ zeigte die Grundrisse, erläuterte die qualitativen Eckpunkte und Größen von 61 bis 97 Quadratmetern für die man – noch geschätzt – 4 000 Euro investieren müsse. Schumacher wies darauf hin, dass man „barrierearm“ baue. Die Bauanträge sollten noch in diesem Jahr genehmigt sein und abhängig von baubestimmenden Faktoren gehe er von einer Fertigstellung bis Herbst 2021 aus. Schumacher wies darauf hin, dass man die nächsten Wochen bis Ende September eine Vorreservierungszeit für Neukircher Bürger einräume.

Anja König vom Planungsbüro „freiraum“ stellte die Planung für Platz, Bepflanzung und Nutzungsmöglichkeiten vor (die „Schwäbische“ berichtete aus dem Gemeinderat diese Woche).

Das Interesse des Publikums galt überraschenderweise den Pollern, die den fließenden Verkehr vom Dorfplatz fernhalten sollen: „Aber wenn man da mal durch muss, gerade mit dem Rettungswagen“, oder auch der Parksituation, wo „Parkplätze direkt vor dem Praxiseingang“ angeregt wurden. Schließlich wurde die fehlende Mitbeplanung der Südseite (Rittler-Areal) kritisiert. Während einige Bürger forderten: „Ein richtiger Brunnen muss her“, waren andere besorgt über die Platzgröße oder möglichen Lärm bei Aktivitäten. Hier müsse das ähnlich wie bei Sportplatzanliegern vertraglich festgehalten werden. Ein Bürger forderte gar, ein „Plan B“ müsse her. Gefragt wurde auch nach dem Standort des Marktes währende der Bauphase und nach einer alternativen Aufstellung von mehr Versorgungsstandorten auf dem Platz. Insgesamt, beruhigte Bürgermeister Schnell, werde man offene Fragen klären. Auch wolle man sich mit Anbindungs- und Weiterentwicklungsfragen in einer dritten Planungsphase beschäftigen. Einigen Bürgern hat die Architektur nicht gefallen, dabei sind die Planungen durch das renommierte Architektenbüro WWA mit Sitz in Stuttgart und München umgesetzt worden – im „Vorarlberger Stil“ mit Holzfassade. Anerkennende Worte für Planung von Gebäude und Platz sowie die Umsetzung waren ebenso zu hören wie viel Beifall für die drei Referenten. Erste Interessenten für eine Investition haben sich wohl schon gemeldet.