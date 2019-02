Nuikil feiert farbenfroh und familiär

„Nuikil“ feiert auch nach dem großen Umzug weiter – und bleibt närrisch aktiv. So auch am Freitag beim Kolpingball im TSV-Sportheim. Möglichst bunt aber doch einheitlich gefärbt waren die Vorgaben für die Häser beim familiären Fasnetsball. So kam dann auch eine bunte Vielfalt – vom Ganzkörperhäs „Wildsau“ des Moderators Martin Fluck, in dunkelbraun, bis zu weißen Engeln, grünen „Flauschfiguren“ oder OP-Helfern hin zur roten Sportlerin oder orangefarbenen Müllfrau reichlich viel Buntes zusammen. Hauptsache bunt eben. Daher erschallte zum Nuikilschen „HOLA-GI“ auch ein ums andere Mal „Viva – Coloria“. Dank Entertainer „Otti“ war den ganzen Abend auch nach den Programmpunkten für stimmungsvolle Tanzmusik gesorgt. Viele bunte Narren nutzten die Gelegenheit „atemlos durch die Nacht“ zu tanzen.

Narren nehmen Ortsgeschehen auf die Schippe

Die Kolpingjugend scherzte in ihrer Aufführung mit den Folgen unbefugten Postöffnens auf dem „Postamt Nuikil“. So nahm man örtliche Besonderheiten auf die Schippe, wie die gesegnete Heilwirkung des Badeseewassers für manche Laimnauer, nachdem der Pfarrer dort gebadet hatte. Oder man thematisierte die unerwartete Verhinderung des Abrisses von Teilen des Schwarzbaus Wildparkcafé, weil das Bauwerk im Stil des „Spätbarock-Blockhaus“ zum ‚Weltkulturerbe’ erklärt worden sei.

Manu und Wolfgang Baur demonstrierten später ein spezielles „Eheverständnis“ nach dem Valentinstag, getreu dem Motto: „14. Februar – na ond? Heut isch dr 15. und vorgeschdrn war dr 13.“ Vor allem das Nichteingehen des Ehemannes aufs weibliche Zweisamkeits-Wunschthema fand viel Beifall: „Vorne ‚S’, hinten ‚EX’ – ja was willsch au Du mit oinere Stoiflex?“

Sehr stimmungsvoll auf engem Raum fiel der Auftritt der heimischen Lumpenkapelle „Chaos-Orchester“ aus. Bei der „Fischerin vom Bodensee“ und „Über sieben Brücken“ tobte der Saal.

Nuikils Narren haben auf dem Kolpingball noch bis spät in die Nacht bunt gefeiert und getanzt. Als nächstes größeres Event freut man sich in Nuikil auf Rathaus-, Schul- und Kindergartenbefreiung sowie auf die vermutlich ebenfalls bunte Dorffasnet.