Neukirchs Grundschüler engagieren sich für Kinder in Krisengebieten

Schüler und Schulleiterin Simone Fuoß-Bühler haben der internationalen Kinderhilfsorganisation Unicef eine Spende übergeben. Anlass für die Spendenaktion, bei der die Kinder mit Elternhilfe und Unterstützung der Schule an drei Waffel-Verkaufsaktionen 200 Euro gesammelt haben, ist ein Lesewettbewerb von Unicef, dem United Nations International Children’s Emergency Fund, gewesen. Bei einer Schülervollversammlung hatten die Grundschüler beschlossen, man wolle lieber mit Waffel-Verkaufsaktionen in der Schule einen Betrag zusammen bekommen. Für Unicef war aus Ravensburg vom dortigen Unterstützerkreis Frank Jonat gekommen. Seit zwölf Jahren hilft er als ehrenamtlicher Unicef-Mitarbeiter, unterstützt den Grußkartenverkauf, hält Vorträge und war auch schon in Krisengebieten vor Ort. Jonat betonte die Notwendigkeit der Hilfe, die beispielsweise mit Nahrungsmitteln oder Decken erfolge, bis hin zu Lehrmaterial mit der „Schule in der Kiste“. Schulleiterin Fuoß-Bühler wies darauf hin: „Der Blick über den Tellerrand hinaus gehört zum Bildungsauftrag.“ Fürs gute Werk gab es dazu noch eine Urkunde – und die Kinder hatten ein Bild für den Unicef-Vertreter vorbereitet. Foto: Olaf E. Jahnke