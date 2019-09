Neukircher Räte stimmen Bauplan zu

Marktplaner und Architekt Karl Rechthaler ist zur ersten Gemeinderatssitzung am Montag in den Gemeinderat gekommen, um das Neubauprojekt für den Bau eines Vollsortiment-Marktes am nördlichen Ortseingang von Neukirch vorzustellen. Der vorgeschlagenen Planung stimmte der Rat einstimmig zu.

Die einführende Bemerkung des Planers war: „Dass hier eine Kommune als Bauherr für einen Nahkauf-Markt auftritt, ist schon etwas Besonderes.“

Wie Bürgermeister Reinhold Schnell bei der Begrüßung erläuterte, sind in der Sommerpause schon die ersten Vergaben für Baumaßnahmen erfolgt. Schnell bedauerte: „Kein Metzger hat sich für den Markt gefunden.“

In seiner Präsentation stellte Rechthaler die Planung der gesamten Anlage samt Parkplätzen, Verkaufs-, Technik-, Lager-und Nebenräumen vor. Der Neubau soll für einen Nahkauf-Vollsortimenter mit 650 Quadratmetern Verkaufsfläche, einen Backshop mit Sitzbereichen innen und außen sowie eine Automaten-Sparkassenfiliale erstellt werden. Die Bruttogeschossfläche beträgt rund 1 000 Quadratmeter. Geplant sind außerdem 61 Stellplätze. Der Raum für den fehlenden Metzger werde vorläufig von den Marktbetreibern genutzt, beschrieb Rechthaler. Außerdem habe der Backshop etwas mehr Fläche zur Verfügung.

Der Planer wies darauf hin, dass man einerseits ohne abgehängte Decken und mit sichtbaren Holzkonstruktionen arbeite. Dazu kommen Oberlichter für die Tageslichtnutzung, barrierefreie Anlage und breite Regalzwischenräume. Insgesamt sei die Planung damit schon recht weitgehend, und den Auflagen der Betreiber entsprechend, erläuterte der Architekt.

Verbaut werden von der Gemeinde dafür schließlich 2,3 Millionen Euro. Ein erster Förderungsantrag über 250 000 Euro laufe schon, teilte der Bürgermeister mit. Er zeigte sich sicher: „Wir tun dem Ort etwas Gutes, wenn wir hier etwas in die Infrastruktur investieren.“ Aus heutiger Sicht gehe man von einer Eröffnung im März 2021 aus, immer vorausgesetzt, die Wetterbedingungen sind entsprechend gut.

Fragen kamen von den Räten zur Einbeziehung der Feuerwehr, zu den Parkplätzen, Einkaufswagen, Zufahrten und Kurzparkplätzen für Lastwagen sowie nach einem Heizkonzept. Dazu fragten die Gemeinderäte aus verschiedenen Fraktionen nach der Lage von Sonderparkplätzen und der E-Ladestation, der Entwässerung und nach den Parkplatzbelägen.

Der vorgeschlagenen Planung stimmte der Rat schließlich einstimmig zu.

Vom Planungsbüro „meixnergeerds“ war Thorsten Reber zum Thema Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans für den Nahkauf-Bereich in den Rat gekommen. Er beschrieb die eher unauffälligen Stellungnahmen zur förmlichen Beteiligung bei der zweiten Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Neukirch Ost III“ in diesem Zusammenhang. Dass die Sicht an der Kreuzung nicht durch Werbung oder Bepflanzung behindert werden dürfe, sei schon festgestellt. Auch die Beschränkung der Marktfläche auf 800 Quadratmeter sei nicht neu.

Ansonsten seien die Rückmeldungen eher unauffällig. „Von der Bevölkerung kam gar keine Rückmeldung“, trug Reber vor. Beim Thema Fotovoltaik-Anlage habe man mit Abständen vom Dachrand von einem Meter und mit Höhen bis 1,5 Metern zu planen. Aufbauten für den Markt sollten bis ein Meter hoch sein.

Der Gemeinderat hat den Satzungsbeschluss einstimmig gefasst.