Neukircher Kolpingtheater startet wieder

Der Kartenvorverkauf findet statt von Montag bis Freitag von 18 bis 20 Uhr unter Telefon 0175/191 34 75 oder an der Abendkasse. Weitere Infos gibt es unter

(sz) - Die Strafe des Himmels folgt oft auf dem Fuße: Als in der Saison 2019/2020 zum ersten Mal seit Jahrzehnten das Neukircher Theater wegen mangelnder Spielerbeteiligung ausfallen musste, gab es im Anschluß prompt die bittere Quittung: Sowohl die Saison 2020/2021 als auch die Saison 2021/2022 fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Doch in diesem Jahr können die Theaterspieler wieder loslegen.

Darum geht es in dem Stück

„Dem Himmel sei Dank“ lautet der Titel des Lustspiels in drei Akten von Bernd Gombold, das zwischen dem zweiten Weihnachtsfeiertag und Dreikönig in der Neukircher Festhalle aufgeführt wird. Ein illustrer Kreis von elf Akteuren sorgt für buntes Leben, und zwar direkt im Pfarrhaus, heißt es in der Ankündigung. Der rührige Ortspfarrer (Günther Lieberwirth) lässt sich allerhand einfallen, um dringend benötigte Geldmittel zur Kirchenrenovierung zu beschaffen.

Unterstützung erhält er von seiner treuen Haushälterin (Monika Stocker) sowie dem Mesner mit Frau (Wolfgang und Manuela Baur) und der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden (Nicole Hofer), allerdings jeweils mit unterschiedlichen Methoden und Motivationen. Ungünstig erscheint da ein unangekündigter Besuch des Domkapitulars vom bischöflichen Ordinariat (Albrecht Hofer), dem seltsame Dinge zu Ohren gekommen sein sollen.

Großes Team wirkt mit

Doch damit nicht genug: Die Nichte der Pfarrgemeinderatschefin samt ihrem heimlichen Freund (Anja Flock und Erik Hunstiger), eine schicke Aerobiclehrerin (Julia Trautmann), ein schüchterner Übernachtungsgast (Ralf Stärk) sowie eine brave Handarbeitslehrerin (Anja Nuber) tragen dazu bei, dass sich die vergnüglichen Geschehnisse immer anders entwickeln als gedacht.

Zum Team gehören Regisseur Klemens Kollmann und Souffleuse Ulrike Hagg. Bühnenbildner Gerhard Klas, Bertram Schoch (Technik und Kulissenbau) sowie Mona Söyleyici (Maske) sorgen mit ihren jeweiligen Teams für die passende Ausstattung. Wie immer ist die Festhalle bewirtet.