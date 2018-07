Neukircher Ferienprogramm hat noch Plätze frei

Wie Rathausmitarbeiterin Lisa Richter mitgeteilt hat, sind in diesem Jahr beim Schülerferienprogramm einige Angebote rasch belegt gewesen. Dazu zählen etwa Sommerrodeln, Kinderfischen, die Holzwerkstatt oder Mountainbiken. Auch die Schnitzeljagd, Wikingerschach oder der Töpferspaß waren ebenso wie die Vorlesestunde schnell belegt. Es seien aber doch noch bei den anderen, nicht minder interessanten Angeboten noch etliche Plätze frei, berichtete Richter.

So können am Samstag, 28. Juli, bei den „Olympischen Fußballspielen“ oder am Sonntag, 5. August, bei „Komm mit ins Maislabyrinth“ Kinder mitmachen. Auch bei dem Angebot „Mit Farbe gestalten“ am Dienstag, 14. August, sind noch Plätze frei. Wer Lust hat, kann auch am Samstag, 18. August, beim „Mountainbiken durchs Argental mit Grillen“ mitmachen oder am Freitag, 24. August, das Wangener Puppentheater erleben. Am Samstag, 25. August, können Neukircher Kinder auch zu den „Wasserspielen rund ums Feuerwehrhaus“ gehen. Plätze frei sind außerdem beim „Kinoabend“ am selben Tag. Und sogar für den Pferdetag am Dienstag, 28. August, gibt es noch freie Sattelplätze. Mitmachen können Ferienkinder schließlich beim Kinderflohmarkt am Freitag, 31. August, oder bei „Spiele ohne Grenzen“ am Samstag, 1. September. Es lohnt sich wohl in jedem Fall, nachzufragen, ob bei den jeweiligen Angeboten noch ein Plätzchen frei ist.