Neukircher feiern stimmungsvolle Sonnwendfeier

Eine stimmungs- und klangvolle Sonnwendfeier haben die Mitglieder des Musikvereins Neukirch gemeinsam mit zahlreichen Gästen von Freitag bis Sonntag gefeiert. „Wir als Veranstalter sind mit dem Verlauf und der Resonanz der Feierlichkeiten sehr zufrieden“, resümierte der erste Vorsitzende der euphonischen Gemeinschaft, Stephan Hofer.

Stimmungsvoll, unterhaltsam und in seiner programmlichen Zusammensetzung breit gefächert war die Sonnwendfeier in Neukirch. Bereits am Freitag punktete der Musikverein Neukirch um seinen Vorsitzenden Stephan Hofer mit der ersten Auflage des sogenannten „Walking Sound“. „Fünf Kapellen haben sich im Hüttenwald Stadion einen klangvollen Wettstreit geliefert. Dabei hatten die musikalischen Protagonisten acht Minuten Zeit, sich mit ihrem Können einer fachkundigen Jury zu stellen. Wobei es nicht nur um die Musik ging, sondern auch um ausgefallene Ideen ihrer jeweiligen Präsentationen. Beim anschließenden beeindruckenden Fahneneinmarsch mit reichlich Konfetti und Beifall tobten die vielen Gäste im Festzelt. Am Ende konnte sich die Musikkapelle Amtzell als Sieger durchsetzen, bevor die Formation Aicher XL das Rund bis in die Nacht hinein rockte“, freute sich Hofer, der allen ehrenamtlichen Helfern dankte: „Wir sind eine wundervolle Gemeinschaft, in der jeder jedem hilft“, so der Vorsitzende.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des ökumenischen Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Maria Rosenkranzkönigin mit Pfarrer Sebastian und den Musikanten der „Spätlese“, während im Anschluss beim zünftigen Frühschoppen die Musikkapelle Hiltensweiler für den passenden Rahmen sorgte.

„In Kürze beginnen wir mit den Vorbereitungen für 2019, wo wir die zweite Auflage des Walking Sound präsentieren werden“, sagte ein sichtlich zufriedener und glücklicher Stephan Hofer. (ah)