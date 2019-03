Neukircher CDU nominiert neun Kandidaten

In der Sitzung des CDU Ortsverbands Neukirch wurden neun Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai nominiert. Das Ergebnis: Die CDU Liste tritt mit zwei Frauen und sieben Männern zur Wahl an. Unter dem Vorsitz von Jürgen Pohl wurden alle aufgestellten Kandidaten mit großer Mehrheit gewählt.

In der anschließenden Diskussion machten die Kandidaten laut Pressemitteilung klar, dass mit viel Engagement und Einsatz in der Gemeinde Neukirch noch viel zu erreichen ist. Schwerpunkte wie der Ausbau sowie die Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur (Kita, Schule, Nahversorgung, Breitband), die Förderung des sehr regen Vereinslebens und die solide Finanzierung der ländlich geprägten Gemeinde Neukirch sind für alle ein wesentlicher Antrieb, sich im künftigen Gemeinderat kompetent einzusetzen. Die persönlichen Voraussetzungen hierfür spiegeln sich in den nominierten Kandidaten deutlich wider. Zahlreiche ehrenamtliche Aufgaben in den Neukircher Vereinen, Gruppierungen, Kita und Schule werden heute schon von den Bewerbern besetzt. Hinzu kommen eine gute Altersmischung sowie eine große Bandbreite an beruflicher Erfahrung, heißt es vonseiten der Neukircher Christdemokraten.

Demnach gehen die Kandidaten deshalb äußerst positiv in die anstehende Kommunalwahl. Sie seien überzeugt, dass die CDU Liste mit aktuell sieben Ratsmitgliedern, wovon fünf wieder zur Wahl stehen, ein erfolgreiches Wahlergebnis einfährt, heißt es abschließend.