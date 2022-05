Neukircher bauen neuen Nistmast für Störche – der wird promt bewohnt

Immer wieder hat es auf einem Strommast in der Neukircher Ortsmitte Nistversuche von Störchen gegeben. Doch weil der alte Mast hinter der Bushaltestelle aufgrund seiner Lage, Stabilität und Höhe nicht wirklich geeignet war, zogen die imposanten Vögel meist weiter. Doch der Neukircher Tobias Klas wollte die Sache nun in die Hand nehmen, um den Störchen doch noch einen passenden Ort zum Nisten zu bieten. Er entschloss sich, zu handeln.

Nach Kontakten mit Anwohnern, Schule, Hausmeister, nach Anfragen beim Strommastbetreiber Netze-BW und Vorortkontakt mit den zuständigen Ansprechpartnern in der Verwaltung sowie den Storchenbeauftragen des Kreises und des Nabu, konnte Tobias Klas sein Vorhaben schließlich in die Tat umsetzen.

Der Plan: wenige Meter entfernt vom alten Mast könnten die Störche auf einem Nistmast, der an Stelle des früheren Maibaums steht, besser nisten. Rasch war der Kontakt zu Bürgermeister Reinhold Schnell aufgenommen. Seitens der Gemeindeverwaltung gab es keine Einwände. Schließlich galt es, eine Stange oder einen Mast sowie eine Unterkonstruktion zu beschaffen. Das möglichst zeitnah, bevor die Störche entweder aufgeben – oder schon woanders brüten. „Das Ganze hat sich als ganz tolle Gemeinschaftsaktion herausgestellt, mit vielen freundlichen Helfern und engagierten Mitbürgern“, berichtet Klas.

Viel Unterstützung von allen Seiten

Entschlossen habe man sich schließlich dazu, eine etwa elf Meter hohe Hopfenstange als Grundlage zu nutzen. Dann musste ein Untergerüst geschweißt und eine Holzbasis gebaut werden. So hat Klas viele Helfer aus dem Ort und seine Familie begeistern können. Mit Hilfe von Manuel Sauseng und anderen Mitarbeitern von Sörgel Metall- und Anlagenbau wurde die Grundkonstruktion geschweißt.

Von örtlichen Landwirten und Unternehmern kam weitere Hilfe. So bekamen die Störche eine Hopfenstange von Thomas Stohr, die Familie Heilig hat den Transport übernommen. Und Familie Klas, mit Tochter Julia und Freundinnen, hat sich an die Holz- und Basis-Nistkonstruktion gemacht, samt Holz- und Flechtarbeiten. Insgesamt rund 300 Euro hat Klas für Material und Transport ausgegeben.

Schließlich konnte Roland Schmid mit einem Radlader und einigen Helfern vergangene Woche nach rund einer Woche Vorarbeit endlich die Mast-Nest-Konstruktion aufstellen. Die praktische Halterung, früher zum Beispiel für den Maibaum verwendet, gab es ja noch. Die Nachbarn, erst ein wenig skeptisch, sind inzwischen überwiegend begeistert. „Das Klappern stört mich wirklich nicht“, sagt Anwohnerin Alberika Paingt. Sie wundere sich, dass bei den vielen Feuchtwiesen in und um Neukirch nicht schon früher auch hier Storchenpaare genistet haben.

Grundschüler freuen sich auf Storchen-Nachwuchs

Von der Schule und den Schulkindern gegenüber ist ebenfalls freudige Storchenerwartung zu vernehmen. Schulleiterin Simone Fuoss-Bühler: „Ein Projekt, so toll – und das direkt am Schulhof.“ Bürgermeister Reinhold Schnell meint dazu: „Wir sind ja an einer neuen Ortsmitte dran, und warum nicht auch neue Ortmittenbewohner?“ Das sei fürs ländliche Image genauso gut wie interessant für Schüler und Touristen.

Vom Rathaus habe man schließlich den besten Blick. Allerdings hoffe er, dass die notwendigen Reinigungs- und Aufräumarbeiten rund um die Niststatt auch von Ehrenamtlichen mit wahrgenommen werden – und nicht alles an der Gemeinde hängen bleibe.

Das Storchenpaar scheint sich wohl und willkommen zu fühlen. So hebt der Storch ab, fliegt ein paar Häuser weiter zum frisch gemähten Bolzplatz und macht sich auf Nahrungssuche. Da lässt vermutlich auch der Storchennachwuchs nicht lange auf sich warten. Zwischen Neukirch und Bernried sind auch zu früheren Zeiten immer wieder Störche zu beobachten gewesen. Auch in umliegenden Orten, etwa in Oberwolfertsweiler oder in Obereisenbach brüten in dieser Saison ebenfalls Storchenpaare.