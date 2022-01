Neukirch sucht nach Lösungen für Flüchtlingsunterbringung

Unterbringungsmöglichkeiten in Neukirch

Als sozialverträgliches Angebot stehen in Neukirch insgesamt 14 Plätze zur Verfügung. Als Not-fallangebot kommen sechs weitere Plätze hinzu.

Diese sind in drei Gebäuden verteilt auf drei Teilorte. Aktuell freie Plätze für Geflüchtete in Neukirch gibt es in Wildpoltsweiler im Dorfgemeinschaftshaus (zwei Plätze), in Uhetsweiler (zwei bis drei Plätze) sowie in Goppertsweiler nach der Renovierung (neun Plätze). (oej)